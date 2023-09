Zdroj: pixabay.com Chudnutie už nemôže byť ľahšie: Nemusíte BEHAŤ, NADBYTOČNÉ kilá zhodíte CHÔDZOU Túžite po štíhlom a zdravom tele? Obujte si tenisky a skúste to s obyčajnou chôdzou. 9. september 2023 Magazín Lifestyle

9. september 2023 Magazín Lifestyle Chudnutie už nemôže byť ľahšie: Nemusíte BEHAŤ, NADBYTOČNÉ kilá zhodíte CHÔDZOU Túžite po štíhlom a zdravom tele? Obujte si tenisky a skúste to s obyčajnou chôdzou.

Chcete si obliecť rifle, ktoré sú vám už niekoľko rokov pritesné? Alebo len nabrať kondičku a cítiť sa fyzicky a mentálne o čosi lepšie? Skúste chudnúť alebo sa udržiavať fit pomocou rýchlej chôdze. Je to jednoduché, stačí dodržať niekoľko pravidiel.

Menej je viac

No ešte predtým ako si obujete tenisky, zamerajte sa na svoje telo. Spoznajte svoju pokojovú metabolickú rýchlosť (RMR), teda stav, pri ktorom vaše telo spaľuje energiu, keď je v úplnom pokoji a počet kalórií, ktoré musíte spáliť na to, aby ste sa dostali do kalorického deficitu.

Vypočítajte si to napríklad pomocou online kalkulačky. Nech budú vaše počiatočné údaje akékoľvek, stále platí, že schudnúť či nabrať kondičku nemusíte behom, ale chôdzou.

„Ciele chôdze musia byť prispôsobené aktuálnej fyzickej kondícii, zdravotnému stavu a životnému štýlu jednotlivca,“ pripomína pre Women's Health Alissa Palladino, ktorá pôsobí ako diétna sestra.

Už pri 30 minútach chôdze denne spálite približne 100 až 200 kalórií, pričom tento časový úsek nemusíte prejsť naraz.

Je možné ho rozdeliť na dve 15-minútové alebo tri 10-minútové prechádzky.

Zdroj: Dnes24.sk