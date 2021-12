Zdroj: TASR/Milan Kapusta Poradíme vám, ako UŠETRIŤ: Vianočný stromček nekupujte. Prenajmite si ho! Ak chcete vôňu ihličia, ale je vám ľúto rezaných stromčekov, možno si kupujete jedličku v kvetináči. Lenže aj tá často vyschne. Skúste to tento rok inak! 15. december 2021 MI Ako ušetriť

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Umelý stromček má svoje nesporné výhody – je trvácny, nemení tvar a nemusíte mať výčitky svedomia, že kvôli vám vyťali živú jedličku či borovicu a po sviatkoch skončí na smetisku.

Lenže mnohým ľuďom vôňa ihličia chýba, a tak radšej volia stromček v kvetináči. Nádej, že sa vám ho podarí po Vianociach zasadiť, alebo udržať pri živote na balkóne, však takmer vždy skončí sklamaním. Ak nechcete zbytočne vyhadzovať peniaze, skúste si stromček v kvetináči jednoducho prenajať.

Nie je kvetináč ako kvetináč

Mnohí veľkí predajcovia ponúkajú vianočné stromčeky v kvetináči za priaznivé ceny s prísľubom, že si ho po Vianociach môžete zasadiť a darovať mu život. Ale väčšinou to nefunguje, pretože tieto stromčeky majú zvyčajne poškodený koreňový systém.

Vyrastali od sadenice v zemi a až tesne pred Vianocami ich jednoducho vykopali a strčili do kvetináča. Pri tom sa korene často nenávratne poškodia.

Ľudia tiež neraz zabúdajú na nevyhnutnú aklimatizáciu dreviny, prípadne na to nemajú doma podmienky. Dovezený stromček v kvetináči v žiadnom prípade nemôže ísť rovno do obývačky. Najprv potrebuje stráviť 1 – 2 týždne v miestnosti s teplotou okolo 15 stupňov a dostatkom svetla.

Až následne, keď si zvykne na prechod do teplejšieho prostredia, ho môžete dať do domu s izbovou teplotou. Rovnaký proces aklimatizácie drevina potrebuje aj po Novom roku, a až potom ju môžete vysadiť von, prípadne na balkón do mrazu.

Zdá sa vám to príliš zložité? V tom prípade môžete zvoliť radšej možnosť prenajať si stromček v kvetináči, o ktorý sa kompletne postarajú profesionálni záhradníci.

Môžete si byť istí, že jedlička či smrek, ktorý vám vytvoril doma vianočnú atmosféru, určite v januári nezahynie.

Zdroj: Dnes24.sk