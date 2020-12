8. december 2020 MI Ako ušetriť Netrápte sa s vianočnými darčekmi! Tento TRIK ušetrí čas, nervy aj peniaze

Ak máte veľkú rodinu, ktorá sa na sviatky stretáva pod vianočným stromčekom, určite si už teraz lámete hlavu s tým, čo komu kúpite. Vyskúšajte tento rok stratégiu s názvom Tajný Santa!

Tohtoročné Vianoce budú v mnohých rodinách skromnejšie. Či už máte hlbšie do vrecka alebo nie, nápad vyskúšať nákup darčekov ako Tajný Santa určite oceníte. Jeho výhodou je, že budete mať na starosť len jeden jediný balíček, aj keď sa vás okolo stromčeka zíde desať.

Tajný Santa

Tento trik je už dobre známy v anglosaských krajinách. Tajný Santa sa nazýva preto, lebo v USA a Veľkej Británii nosí darčeky na Vianoce práve Santa. Postup je jednoduchý. Vyžaduje si len dohodu v rámci celej rodiny.

Napíšte si mená rodinných príslušníkov na papier, a potom si dohodnite, kto si koho zoberie na starosť. To znamená, že každý kúpi len jeden darček vybranému členovi rodiny.

Vo výsledku tak bude na Vianoce obdarovaný každý, akurát že dostane len jeden balíček. Takýto prístup má veľa výhod. V prvom rade šetrí čas a peniaze, pretože nemusíte vymýšľať a zháňať darčeky pre každého. Vyriešite len prideleného člena rodiny.

Zároveň môžete do toho jedného darčeka investovať o niečo viac peňazí a kúpiť tak niečo kvalitnejšie alebo hodnotnejšie.

V neposlednom rade je to veľmi dobrý spôsob, ako urobiť Vianoce menej konzumné. Sú to predsa sviatky rodiny a pokoja, nie konzumu. Je dobré upriamiť pozornosť na čas strávený spolu, na lásku, ktorú si prejavujeme a nie na kopy darčekov, ktoré sa ani nemusia trafiť do vkusu obdarovaného.

Hlavne s rozumom

V čase všadeprítomných vianočných reklám a nálady je ľahké uletieť a vyhodiť na darčeky stovky eur. Ak nápad s Tajným Santom vo vašej rodiny nevyšiel, skúste aspoň myslieť na pár základných pravidiel obozretného vianočného nakupovania.

Ak nejde o dôležitú domácu položku, napríklad počítač, práčku či iný nevyhnutný spotrebič, určite si neberte na jeho nákup pôžičku.

Je mimoriadne nerozumné zadĺžiť sa kvôli jednému Štedrému večeru, a potom splácať desiatky eur mesačne celý zvyšok roka.

Rozumnému nakupovaniu s mierou určite pomôže, ak si vopred urobíte jasný a premyslený plán, čo chcete komu kúpiť. Uľahčí vám to následné blúdenie po obchodoch a e-shopoch.

Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu obdarovaných a zároveň zachovať moment prekvapenia, skúste sa dohodnúť na kompromise.

Požiadajte blízkeho, ktorému kupujete darček, o zoznam vecí, ktoré by ho pod stromčekom potešili.

Čím viac položiek uvedie, tým lepšie. Vy si totiž zo zoznamu vyberiete len jednu a tú mu kúpite. Obdarovaný tak do poslednej chvíle nebude tušiť, čo sa v balíčku skrýva, ale zároveň dostane presne to, po čom túžil.

Dobré je, keď si stanovíte jasný finančný limit na nákup darčekov, ktorý neprekročíte. Ideálne je stanoviť si najprv celkovú čiastku, a potom ju rozdeliť na jednotlivé osoby, ktoré chcete obdarovať.

V niektorých rodinách sa ľudia rozhodli, že dospelí sa navzájom nebudú obdarúvať a darčeky si rozbalia iba deti. Zvoliť si môžete aj úplne nekonzumný prístup, kedy si namiesto darčekov venujete nejakú obľúbenú aktivitu, ktorú spolu podniknete.

Zdroj: Dnes24.sk