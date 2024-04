10. apríl 2024 RYB Správy Politika Poslanec PS Michal Sabo reaguje na FOTO, kde hajluje: Aký ŠKANDÁL? Robím si z nich SRANDU! Pred niekoľkými dňami sa v online priestore objavila fotografia Michala Saba, poslanca NR SR za Progresívne Slovensko, na ktorej má zdvihnutú pravicu a naznačuje hitlerovské fúziky.

Fotografia, na ktorej vyzerá, že poslanec národnej rady vzdáva hold ideám nacistického Nemecka, vyvolala vášne. Upozornili sme na ňu prví po tom, čo sa objavila na YouTube. Tam ju vo svojom videu zverejnil extrémista a youtuber Daniel Bombic alias Danny Kollar DKX.

„!!Nevoľte hajlujúcich fašistov!!,“ napísal Bombic k fotografii v sobotu, teda v čase prezidentských volieb.

Poslanca Progresívneho Slovenska sme požiadali o vyjadrenie, či je na fotografii naozaj on. Odkázal nás na tlačové oddelenie strany PS.

PS nám potvrdilo, že o tom vedia, ale nechcú robiť zbytočne reklamu extrémistickej scéne. Neskôr, keď sa téma začala rozoberať v ďalších médiách, poskytli oficiálne stanovisko.

Situácia ho mrzí

„Nesmierne ma mrzí táto situácia. Bola to reakcia na ľudí, ktorí reprezentujú a podporujú konkrétnu, mne odpornú, ideológiu a zároveň snaha o ich zosmiešnenie. Je dôležité dodať aj to, že nebola verejná. Každému, kto ma pozná, musí byť jasné, že to, čo je podsúvané touto fotografiou, nemá nič spoločné s mojim minulým ani súčasným hodnotovým nastavením či presvedčením,“ cituje PS pre Dnes24 vyjadrenie poslanca Michala Saba.

„Najlepšie za mňa hovorí moja dlhoročná história boja proti akýmkoľvek ideológiám, ktoré potláčajú kohokoľvek ľudské práva. S odstupom mnohých rokov samozrejme viem, že sú na to iné a lepšie spôsoby. Ešte raz sa úprimne ospravedlňujem každému, koho sa toto moje ľahkovážne konanie mohlo dotknúť,“ poslala nám ešte vo vyjadrení Michala Saba riaditeľka mediálneho oddelenia PS Alena Kuišová. Strana Progresívne Slovensko sa ďalej týmto incidentom zaoberať nebude. Uvidíme, či parlament alebo polícia sa danej fotografii poslanca budú venovať.

