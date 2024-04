10. apríl 2024 Rastislav Búgel Politika Komunizmus sa vrátil, hromží Attila Végh: Podporil Pellegriniho, automobilka mu dala KOŠOM Obľúbený bojovník má hlavu v smútku. Známa značka mu oznámila ukončenie spolupráce. Attila Végh hovorí o návrate komunizmu.

Obľúbený MMA bojovník Attila Végh krátko pred voľbami v jednom zo svojich videí podporil prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho. Zdá sa, že toto rozhodnutie ho vyjde poriadne draho. Športovec je aj vplyvným influencerom. Len na Instagrame ho sleduje viac ako 400-tisíc ľudí. Svoj profil využíva aj na propagáciu rôznych značiek. Jednou z nich bol napríklad Renault Slovensko.

Krátko po prezidentských voľbách sa s Véghom rozhodla značka ukončiť spoluprácu. Nahnevaný športovec preto zverejnil komunikáciu jeho manažéra so zástupkyňou spoločnosti.

Návrat komunizmu?

„Vo svetle aktuálnych udalostí sa s vami potrebujem podeliť o skúsenosť, ktorá vo mne vzbudila pocit, že komunizmus sa vrátil… Dnes (9. apríla pozn. redakcie) som obdržal email, ktorým ma istá komerčná značka "trestá“ za to, že som slobodne prejavil pri voľbe prezidenta svoj súkromný politický názor a presvedčenie v domnienke, že žijeme v krajine, kde sa to slobodne prejaviť môže," píše Attila.

Végh dodáva, že realita je zrejme iná. „Žiaľ, realita je zrejme taká, že pokiaľ máte a nedajbože prejavíte svoj názor verejne, môže sa stať, že prídete o partnerstvo, možno biznis a možno nás neskôr budú za názor aj zatvárať…,“ dodáva športovec.

„Osobne ma zaujíma, či sa v nasledujúcich dňoch bude táto značka pýtať svojich zákazníkov pri zakúpení ich produktu, koho volili, alebo im peniaze od voličov inej strany až tak nesmrdia,“ napísal Attila Végh.

Sú na „opačnej strane“

„Náš generálny riaditeľ ma upozornil na fakt, že naši ambasádori by mali ostať politicky neaktívni. Francúzska firma má takto nastavené pravidlá. Veľká nevôľa sa zniesla na Attilu. Čo by sa dalo ustáť. Ale, budem úprimná, nie, keď aj náš celý tím ľudí sme na opačnej strane. My, naši najbližší, naše "bubliny“. Za toto sa ja neviem postaviť. Lebo z môjho pohľadu nejde o rešpekt voči inému názoru. Ale podporu strany, ktorá klame a je krivá. A toho ani ako značka nechceme byť súčasťou," píše sa v správe, ktorú mala manažérovi športovca poslať zástupkyňa značky.

E-mail ešte obsahoval poďakovanie za doterajšiu spoluprácu.

Manažér vrátil úder

V odpovedi manažéra, ktorú zverejnil Attila, sa písalo: „Tak isto ďakujeme za spoluprácu a rovnako uvádzam, že nemôžeme a odmietame spolupracovať so spoločnosťou, ktorá nerešpektuje a nedokáže akceptovať názor a pohľad na svet jednotlivca, či je už politický alebo nepolitický. (Mám ešte potrebu napísať, že sa domnievam, že pokiaľ by to bolo zo strany Attilu opačne, tak sa vôbec nič nedeje a Vaša "bublina“ mu tlieska."

Kompletnú komunikáciu, ktorú zverejnil Attila Végh, nájdete v priloženej galérii!

