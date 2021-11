Zdroj: Dnes24.sk Posledné hodiny SLOBODY: Slováci si nočný život pred lockdownom stihli užiť punčom a zábavou Na Slovensku platí od štvrtka na 90 dní núdzový stav. Vláda schválila aj zákaz vychádzania. Posledné hodiny "slobody" si preto mnohí užili vo večernom meste. 25. november 2021 ELA Zo Slovenska

Zo dňa na deň a doslova z hodiny na hodinu. Takto bol v stredu oznámený prijatý lockdown, zákaz vychádzania a núdzový stav v jednom. Od dnes (25. 11.) platia sprísnené pravidlá, ktoré zasiahli aj hlavné mesto, a to bez výnimky.

Bratislava sa pritom v covid automate dostala do svojho najvyššieho stupňa, maximálnej červenej farby. Čierna byť nemohla ako takmer zvyšok Slovenska. Získala žolíkov vďaka vysokej zaočkovanosti rizikových skupín.

Takmer bez obmedzení

Ľudia mohli ísť na kávu, do reštaurácie či chodiť do fitka. Väčšina fungovala v režime OP, ale mnohé boli aj pre tých, ktorí sa preukázali negatívnym testom. Hlavné mesto ako jediné na Slovensku tak do včerajšej polnoci žilo takmer neobmedzene, ak berieme do úvahy najmä očkovaných.

O to horšie prijali obyvatelia informáciu, že vláda odklepla lockdown, ktorý nijako nezvýhodňuje zaočkovaných. Sociálnymi sieťami sa ako blesk šírili nahnevané komentáre Bratislavčanov, ktorí sa cítili doslova podvedení.

Oklamali nás

Vybrali sme sa preto do centra Bratislavy pozrieť si „náladu“ v meste. Kým pred nákupným centrom na nábreží Dunaja nebolo na vianočných trhoch takmer ani nohy, na nábreží na petržalskej strane Dunaja to doslova žilo. Do areálu vianočného Tyršáka nás pustili až po tom, ako si SBS-kár overil, či sme očkovaní.

Zo stánkov sa šírila vianočná hudba, ľudia sa zabávali a popíjali. Šokovali nás ceny: Za jeden punč ste zaplatili od 3,50 do 4 eur. Stále však prívetivejšie ako ceny na trhoch pri obchodnom centre na nábreží Dunaja, kde ste za punč zaplatili 4 až 6 eur.

Aj keď večerné teploty boli tesne nad nulou, návštevníkov vianočného Tyršáku hriali ohrievače a teplé deky.

Samotní predajcovia, ktorým do reči veľmi nebolo, priznali, že lockdown bola riadna podpásovka od vlády. Aj keď oficiálne zatiaľ na dva týždne.

„Čo narobíme. Najprv trhy boli ohlásené, že budú. Potom že budú pre očkovaných. Potom že vôbec nebudú a teraz už nič nebude. Napriek tomu, že patríme k mestám s vysokou zaočkovanosťou,“ povedal nám jeden z predajcov a neskrýval rozhorčenie nad tým, že „vakcína je sloboda“ jedine v slogane. Čakal, kým po posledných hosťoch zatvoria a môžu povyhadzovať jedlo a tovar, ktorému končí spotreba, keďže mesto od polnoci stíchne.

Aj ľudia, pri ktorých sme sa pristavili a pochutnávali si na cigánskej a punči, neskrývali trpké komentáre na adresu vlády. „Tu púšťajú iba zaočkovaných. Povedzte mi logiku, že tu nemôžeme takto pri stole stáť vonku, na vzduchu, ale ráno pôjdem v plnej a vydýchanej MHD do práce,“ krúti hlavou Michal.

„Nepochopiteľné! Čistý podraz o slobode po očkovaní. Nejde len o nás, tu v hlavnom meste, ktoré bolo maximálne v červenej, ale celkovo o Slovákoch. Hovorilo sa, že pôjde iba o regionálne lockdowny. Od zajtra rúška ešte aj na ulici, choré na hlavu, sedieť doma zdravý a zaočkovaný,“ nešetril aj vulgarizmami na adresu politikov Michalov kolega.

Musíme potlačiť hnev

Musíme potlačiť hnev a dúfať, že za dva týždne sa situácia v nemocniciach stabilizuje a aspoň očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa budú môcť vrátiť k životu pred lockdownom.

Vyhlásil to bratislavský primátor Matúš Vallo. Bratislava totiž patrí v rámci Slovenska medzi oblasti s najvyššou zaočkovanosťou. V hlavnom meste je zaočkovaných 64 percent obyvateľov.

„V tejto situácii asi nikto zodpovedný nepochybuje, že vládou schválený lockdown je nevyhnutný,“ podotkol Vallo s tým, že situácia na Slovensku sa dramaticky zhoršila a nemocnice prestávajú zvládať nápor pacientov s COVID-19.

Primátor deklaruje, že Bratislavčania urobili všetko, čo urobiť mohli.

„Aj preto sme niekoľko týždňov zotrvávali v červenej farbe, zatiaľ čo zvyšok Slovenska sa postupne menil na bordový a čierny. Bohužiaľ, iní nás nenasledovali, a preto ani naše úsilie nestačilo k tomu, aby sme túto situáciu odvrátili,“ podotkol. Obyvateľov hlavného mesta vyzval k dodržiavaniu pravidiel.

