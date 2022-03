Zdroj: pixabay.com Potraviny, ktoré PREDLŽUJÚ život o 10 rokov: Koľko ich musíme zjesť? Ak chcete žiť dlhšie, mali by ste podľa odborníkov konzumovať vybrané druhy potravín v presne stanovenom množstve. 13. marec 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

Známa veta o tom, že sme tým, čo jeme, je teraz vďaka odborníkom oveľa presnejšia. Najnovšie bádanie totiž ukázalo, ako sa dožiť vyššieho veku, a to práve vďaka správnemu stravovaniu.

Nová štúdia ukazuje, že zdravšie stravovanie by mohlo predĺžiť život dospelým jedincom v strednom veku o šesť až sedem rokov, zatiaľ čo u mladšej populácie by to mohlo byť približne o desať rokov. Ukrátení však nie sú ani seniori. Informuje o tom portál The Conversation, ktorý sa odoláva na vedecký časopis PLOS Medicine.

Optimálna strava pre dlhovekosť

Ako sa dopracovali odborníci k takémuto záveru? Vedci zhromaždili údaje z mnohých štúdií, ktoré sa zaoberali stravovaním a dlhovekosťou, pričom čerpali informácie aj z databázy Global Burden of Disease, ktorá poskytuje súhrn zdravotného stavu populácie.

„Skombinovaním týchto údajov potom autori dokázali odhadnúť, ako sa menila dĺžka života s neustálymi zmenami v príjme ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, rafinovaných obilnín, orechov, strukovín, rýb, vajec, mliečnych výrobkov, červeného mäsa, spracovaného mäsa a sladených nápojov,“ vysvetľuje The Conversation.

Následne autori vytvorili „optimálnu stravu pre dlhovekosť“, ktorú porovnali „s typickou západnou stravou,“ v ktorej nájdeme veľké množstvo spracovaných potravín, červeného mäsa, mliečnych výrobkov s vysokým obsahom tuku, potravín s vysokým obsahom cukru a zároveň nízky príjem ovocia a zeleniny.

