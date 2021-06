Zdroj: TASR/Jakub Kotian Premiér sa pustil do Fica: Svojich bývalých nominantov dnes nazýva kriminálnikmi! Opozícii sa ministra vnútra odvolať nepodarilo. Premiér Heger si po hlasovaní nebral servítku pred ústa. 16. jún 2021 Politika

16. jún 2021 Politika Premiér sa pustil do Fica: Svojich bývalých nominantov dnes nazýva kriminálnikmi! Opozícii sa ministra vnútra odvolať nepodarilo. Premiér Heger si po hlasovaní nebral servítku pred ústa.

Mimoriadna schôdza, na ktorej chcela opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), ukázala, že šéf Smeru-SD Robert Fico dnes nazýva svojich bývalých nominantov kriminálnikmi len preto, že vypovedajú na svojich ďalších priateľov.

Po hlasovaní, ktorým parlament vo funkcii ministra podržal, to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Heger i Mikulec sa poďakovali koaličným poslancom za podporu, podľa premiéra poslanci vyjadrili Mikulcovi silnú dôveru.

„Uvedomme si, že táto schôdza, zvolaná Robertom Ficom a jeho partiou, jednoznačne ukázala na to, že Robert Fico dnes nazýva svojich bývalých nominantov kriminálnikmi len preto, že vypovedajú na svojich ďalších priateľov a nominantov,“ vyhlásil na tlačovej konferencii premiér.

Nemyslí si, že postoj niektorých poslancov Sme rodina, ktorí sa zdržali, bude problém pre fungovanie koalície.

„Roman Mikulec ostáva ministrom vnútra, porušenie koaličnej zmluvy by bolo, ak by niekto hlasoval za, to sa nestalo, ja som rád,“ dodal premiér.

Ficovi nominanti

Heger pripomenul, že nástupom tejto vlády sa uvoľnili ruky orgánom činným v trestnom konaní. „Postupne všetky tie kauzy, o ktorých sme roky počúvali, že skutok sa nestal, polícia začala vyšetrovať,“ skonštatoval s tým, že ľudia, ktorí sú dnes obviňovaní zo závažnej trestnej činnosti, sú hlavne nominanti Fica či expremiéra Petra Pellegriniho.

Podľa premiéra títo ľudia rozkrývajú korupčné schémy, ktoré používala bývalá vláda.

Mikulec sa poďakoval poslancom OĽANO aj ostatným koaličným poslancom, ktorí ho podporili. Je to pre neho ďalším záväzkom, aby naďalej vykonával svoju prácu s najlepším vedomím a svedomím. Počas schôdze si podľa svojich slov vypočul rôzne konšpiračné teórie, myslí si, že opozičným poslancom nešlo o pravdu. „Nespreneverím sa žiadnym veciam, ktoré mi chceli niektorí z opozície našiť,“ vyhlásil.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš doplnil, že poslanci Smeru-SD sa snažili mimoriadnou schôdzou prekryť strach z toho, že tu 12 rokov budovali systém svojich ľudí, ktorí rozkrádali krajinu a korumpovali ju. Hovorí, že je tu vojna o spravodlivosť. Verí, že všetci, ktorí rozkrádali štát, budú potrestaní.

Kauzy predošlej vlády

Opozícia už avizovala, že bude chcieť navrhnúť odvolávanie premiéra z funkcie. Heger reagoval, že veľmi rád bude pripomínať všetky hriechy, kauzy a zločiny, ktoré bývalá vláda napáchala za 12 rokov svojho pôsobenia.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) uviedol, že to veľmi rád opozícii „spočíta“, ak by aj jeho chceli odvolávať. Ak by podali návrh na jeho odvolanie, bude rád.

Matovič podľa svojich slov chápe postoj niektorých poslancov za Sme rodina. „Ak by som mal meno Pčolinský alebo Pčolinská, asi veľmi ťažko by som sa dokázal primäť k tomu, aby som hlasoval inak,“ skonštatoval. Dodal, že jeho hnutie urobilo všetko preto, aby bol minister vnútra odtrhnutý od Policajného zboru a aby neovplyvňoval vyšetrovania. „Trošku mi to pripomína, že si v Sme rodina myslia, že fungujeme starým systémom, že minister vnútra vydáva príkazy a má na ´provázku´ vyšetrovateľov,“ doplnil.

Schôdza k odvolávaniu Mikulca sa začala v utorok (15. 6.). Iniciovala ju opozícia. Smer-SD ho chcel odvolať v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách a pre podozrenia o možnom manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz zo strany skupiny existujúcej v silových zložkách.

