8. september 2020 MI Ako ušetriť Prečo je lepšie v lete občas klímu vypnúť a v zime zapnúť?

Klimatizácia v aute je v horúcich letných dňoch nevyhnutnosťou, ale zároveň dokáže zvýšiť spotrebu paliva až o 20 percent. Poradíme vám, čo robiť, aby ste zaplatili čo najmenej.

Teplé dni ešte neskončili, ale horúčavy už zrejme neudrú. To je dobrý čas, kedy by motoristi mali prehodnotiť používanie klimatizácie. Ak nechcú, aby im auto „žralo aj trávu popri ceste,“ mali by radšej vetrať cez otvorené okno. Na občasné zapínanie klimatizácie by však rozhodne nemali zabudnúť a to ani v zime.

Skoro liter na 100 km

Dnešné moderné klimatizácie v autách už majú menší vplyv na celkovú spotrebu auta ako kedysi. Napriek tomu je to stále dosť. Šetrným vodičom sa oplatí riešiť teplotu vo vozidle s rozumom.

„Používanie klimatizácie znamená nárast spotreby v priemere o 10 až 15 percent pri porovnaní rôznych systémov. Ukázala to štúdia nemeckého autoklubu ADAC,“ píše portál auto.nova.tn.cz. Pri jazde výhradne v meste môže byť nárast až o 20 percent.

Rovnaké zistenia publikoval aj vedecký časopis Svet dopravy, ktorý meral presnú spotrebu paliva v rôznych situáciách. Závery sú jednoznačné.

„Pri zapnutej klimatizácii došlo k nárastu spotreby paliva. Pri jazde po diaľnici o pol litra na 100 km a pri jazde po regionálnej ceste klimatizácia zvýšila spotrebu paliva o 0,9 litra na 100 km.“

Automatika je lepšia

Svet dopravy preto dodáva, že ak chcete stlačiť svoju spotrebu a nejdete práve po diaľnici vysokou rýchlosťou, namiesto klímy si radšej otvorte okno. „Tepelná pohoda posádky je porovnateľná.“

Prirodzené znižovanie teploty v slnkom vyhriatom vozidle cez okná je efektívnejšie na krátke jazdy po meste. Klíma má totiž najväčšiu spotrebu práve na začiatku, keď je v aute najviac horúco.

„Pri krátkych vzdialenostiach do päť kilometrov a nižších rýchlostiach do 70 km/h, odporúča ADAC skôr stiahnuť okná. Využívanie klimatizácie kvôli niekoľkým kilometrom je skrátka neefektívne.“

Nemecký autoklub ešte pripomína, že časté zapínanie a vypínanie klimatizačnému systému škodí, čo je ďalší argument, aby sa využíval skôr na dlhšie trasy.

Veľký rozdiel v spotrebe záleží aj od toho, či máte v aute automatickú alebo manuálnu klimatizáciu. Tá automatická je úspornejšia, pretože po dosiahnutí požadovanej teploty vo vozidle zníži svoj výkon a chlad v aute už len udržiava.

„Manuálna klimatizácia si v niektorých prípadoch vyžiadala až o liter paliva naviac… v mestskej premávke to môže byť za hodinu až o dva litre paliva viac,“ uvádza auto.nova.tn.cz.

Zapnúť aj v zime

Ak chcete ušetriť, je dobré myslieť aj na správne nastavenie teploty v aute. ADAC odporúča ideálne rozpätie od 21 do 23 stupňov. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal byť väčší ako šesť stupňov.

„Rozdiely väčšie ako šesť stupňov zvyšujú riziko prechladnutia posádky a tiež extrémne zaťažujú systém klimatizácie.“

Vaša disciplína v rozumnom používaní klimatizácie vám prinesie odmenu v podobe minimálneho vplyvu na spotrebu paliva. Podľa ADAC ju môžete skresať len na 5 – 6 percent nad štandard.

Ak chcete, aby vám vnútorné chladenie auto dobre fungovalo aj na budúce leto, nezabudnite systém občas zapnúť aj v zime.

„Experti odporúčajú zapnúť klimatizáciu aspoň raz za týždeň aspoň na 15 minút. Vďaka tomu sa bude celý systém udržiavať v kondícii a vy sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam počas budúceho leta,“ uvádza portál trans.info.

Dôvod je jednoduchý – dlhé mesiace nečinnosti nerobia dobre kompresoru a môže sa dostať do stavu, že ho bude nutné vymeniť.

