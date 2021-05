7 Galéria Zdroj: archív TASR Pred 17 rokmi vstúpilo Slovensko do veľkej rodiny: Ako vnímajú politici výhody členstva EÚ? Európska únia (EÚ) sa stala prirodzenou súčasťou našich domácich politík, ako aj každodenného života našich občanov. 1. máj 2021 ELA Zo Slovenska

1. máj 2021 ELA Zo Slovenska Pred 17 rokmi vstúpilo Slovensko do veľkej rodiny: Ako vnímajú politici výhody členstva EÚ? Európska únia (EÚ) sa stala prirodzenou súčasťou našich domácich politík, ako aj každodenného života našich občanov.

Slovensko sa presne 1. mája 2004 stalo spolu s ďalšími deviatimi krajinami súčasťou veľkej a jednotnej „európskej rodiny“. „Rozhodnutie prijať v roku 2004 do Únie desať európskych krajín bolo významným momentom pre náš kontinent a významným momentom v dejinách. Pristúpenie krajín strednej a východnej Európy a odhodlanosť ich obyvateľov pri príprave na toto pristúpenie nám umožnili zosúladiť geografiu nášho kontinentu s jeho dejinami. Aj dnes zostávam horlivým priaznivcom rozšírenia,“ uviedol v roku 2019 vtedajší predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Ako s odstupom týchto rokov vnímajú túto historickú zmenu súčasní politici?

Prezidentka Čaputová

Európska únia je jedinečná skupina priateľov a partnerov, ktorých spájajú vzájomné spoločné hodnoty s cieľom rozvíjať spoluprácu, mier a prosperitu. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to na sociálnej sieti Twitter napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Kollár víta štyri slobody

Slovensko patrí do Európskej únie, vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý však naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu.

Za prínos Únie označuje šéf parlamentu najmä štyri slobody, a to voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb, ktoré sú základným kameňom spoločného trhu.

Predseda parlamentu však naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. „Niektoré aktivity či snahy Únie obmedzovať možnosti jednotlivých členských štátov sú z jeho pohľadu neprijateľné.“

Boli sme divákmi

Členstvo v EÚ je pre Slovensko jasným odkazom toho, kam mentálne patríme od slobodného rozhodnutia, ktoré sme urobili na námestiach v novembri 1989, uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Kým sme neboli členom, boli sme najmä divákmi. Od vstupu do EÚ sme 17 rokov jej plnohodnotným členom. Sedíme za jedným stolom, kde o všetkom spolurozhodujeme. Treba sa zbaviť dojmu, že za všetkým je Brusel. Brusel je mesto v Belgicku, my sme súčasťou EÚ, aj my sme EÚ,“ povedal predseda vlády.

Premiér považuje za najväčšie benefity členstva v EÚ spoločné hľadanie a nachádzanie riešení na výzvy, ktorým žiadna krajina nedokáže čeliť sama. Takými sú podľa neho aj pandémia nového koronavírusu alebo napríklad aj zelená či digitálna tranzícia.

Veľa výhod

Európska únia sa stala prirodzenou súčasťou našich domácich politík, ako aj každodenného života našich občanov, hodnotí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Výhody členstva v EÚ vidí v možnosti občanov slobodne cestovať, pracovať, ako aj študovať v jej členských krajinách.

Vyzdvihuje tiež jednotný trh EÚ. Ten podľa šéfa slovenskej diplomacie zvyšuje ekonomický potenciál a atraktívnosť Slovenska pre investorov. Zároveň poskytuje slovenským podnikateľom trh s takmer 450 miliónmi spotrebiteľov.

17 rokov slobody

„Už 17 rokov sme súčasťou spoločenstva slobodných a hrdých krajín Európskej únie. Spája nás ideál slobody, demokracie, právneho štátu a vzájomnej pomoci,“ skonštatovala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Poukázala, že od vstupu do EÚ bola finančná pomoc pre Slovensko vo forme eurofondov veľká a išlo o desiatky miliárd eur.

Vyzdvihla tiež vzájomné výmeny študentov a mládeže, bezvízový styk s množstvom krajín mimo EÚ či priestor bez hraníc.

Moderná história krajiny

Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) je dôležitým míľnikom v modernej histórii krajiny, uviedla koaličná Sloboda a Solidarita (SaS).

„Je nespochybniteľný fakt, že musíme aj v tomto čase spochybňovania dôležitosti Únie pripomínať základnú ideu EÚ, ktorou je spoločný trh. S touto ideou sú spojené štyri základné slobody, ako je voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb,“ povedal europoslanec za SaS Eugen Jurzyca.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk