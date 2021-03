Zdroj: TASR/Pavol Zachar SVET O SLOVENSKU: Matovič odchádza z donútenia a s náboženským slovníkom Zahraničné médiá nevidia v Matovičovej demisii žiadne veľké štátnické gesto. Uvádzajú, že končí, lebo musí, keďže partneri s ním stratili trpezlivosť. 29. marec 2021 MI Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Koniec slovenskej vládnej krízy je veľkou témou aj pre mnohé európske médiá. Výmenu Igora Matoviča s Eduardom Hegerom vnímajú ako logické vyústenie problémov, z ktorých sa už líder OĽaNO nemal ako vymotať.

Neistý mier

Nemecký portál Deutsche Welle informuje, že Matovičova demisia a jeho presun na post ministra financií má dostať koalíciu zo slepej uličky. V tej sa ocitla kvôli riadeniu pandémie a finálnou kvapkou bol nákup ruskej neregistrovanej vakcíny Sputnik V.

„Matovič sa dostal pod čoraz väčší tlak odstúpiť kvôli jeho spôsobu riadenia koronavírusovej pandémie,“ uvádza Deutsche Welle.

Portál však zmieňuje aj pochybnosti, či táto personálna rošáda s Eduardom Hegerom bude stačiť na trvalé vyriešenie sporov v slovenskej vláde. Podobne informuje aj český denník idnes.cz.

„Kameňom úrazu bol Matovičov štýl riadenia vlády a následne jeho konflikt so Sulíkom. Ešte včera si nevedeli prísť na meno. A dnes máme veriť ich zmiereniu?“ Cituje denník zo slovenských médií.

Portál hneď v titulku uvádza, že líder OĽaNO tancoval nad priepasťou a jeho odchod bol nezvratný. Cituje názor, že Igor Matovič zlyhal tak veľmi, že už by nikdy ako premiér nemal dostať šancu na reparát.

Náboženský rozmer

Všetky zahraničné médiá si všímajú, že Matovičov odchod z premiérskeho kresla nebol dobrovoľným gestom štátnika, ale vynútenou reakciou politika zatlačeného do kúta.

„Za posledných desať dní podalo demisiu už šesť ministrov, aby Matoviča prinútili rezignovať. Okrem toho koaličná SaS odišla z koalície,“ uvádza prestížny európsky portál Politico.

Podávanie demisií ako na bežiacom páse si všíma aj nemecký portál Deutsche Welle. Pripomína, že kritici Matovičovi už dlhodobo vyčítali zlú komunikáciu a politické chyby. Politico však upozornil aj na Matovičove slová, ktoré na domácej scéne mnohých pobúrili.

„Keď na Kvetnú nedeľu vystúpil na úrade vlády, opísal svoje rozhodnutie odstúpiť pomocou náboženských termínov,“ uvádza Politico.

Následne pripojil Matovičovo vyjadrenie, že v predvečer Veľkého týždňa, ktorý kresťania slávia ako symbol utrpenia, obety a odpustenia sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali jeho odchod z postu predsedu vlády. Viacerí ľudia to kritizovali s tým, že líder OĽaNO by sa nemal stavať do úlohy Mesiáša.

