29. október 2022 ELA Správy Rôzne Pred nami sú Dušičky. Aké počasie bude prevládať v nasledujúcich dňoch a kedy ZAPRŠÍ? Blížiaci sa prelom októbra a novembra už tradične patrí spomienke na našich blízkych zosnulých.

Aj keď sa „Dušičky“ v cirkevnom kalendári začínajú sláviť od 1. do 8. novembra, mnohí sa na návštevu cintorína vyberú už počas tohto víkendu. Aspoň čo sa teplôt týka, im bude priať aj počasie, informuje iMeteo.sk.

Hmlistý víkend

Počas víkendu totiž u nás vyvrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Prevládať však bude zamračená obloha s hmlami a občasným mrholením.

„Teploty vystúpia na +10 °C až +16 °C, pri slnečnom počasí bude ešte teplejšie, a to od +17 °C až do +23 °C. Navyše sa očakáva bezvetrie alebo len slabý vietor,“ dodáva iMeteo.

Na celom území Slovenska sa môže aj v nedeľu (30. 10.) ráno a večer vyskytnúť hmla. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí v nedeľu do 11.00 h, a potom od 19.00 h do pondelka rána (31. 10.). Ako uviedol SHMÚ, miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížili meteorológovia. Hmly sú podľa nich v tomto období bežné, no môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zmenu počasia neprinesie ani nový týždeň. V pondelok bude naďalej prevládať zamračené a hmlisté počasie, len kde tu sa hmly rozplynú a bude slnečno. Teploty sa taktiež nezmenia a pri slnečnom počasí vystúpia až do +23 °C.

Všetci svätí prinesú mierne ochladenie

S príchodom nového mesiaca, novembra, začnú teploty postupne klesať. V utorok sa teplotné maximá na miestach, kde sa rozplynie hmla, očakávajú do +21 °C, v stredu už len do +19 °C.

Výraznejšia zmena počasia nás čaká od štvrtka. Pribudnú zrážky a teploty vystúpia už len do +14 °C.

