13 Galéria Zdroj: Instagram.com/v_lese_kytkarska_dilna , TASR/Erika Ďurčová , Instagram.com/kvetinymatuska Aké DEKORÁCIE priniesť na hroby? Nechajte sa inšpirovať prírodou, FOTO Už čoskoro si zaspomíname na tých, ktorí tu s nami už nie sú. Čo im zanechať na mieste posledného odpočinku? 29. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

29. október 2022 Monika Hanigovská Magazín Aké DEKORÁCIE priniesť na hroby? Nechajte sa inšpirovať prírodou, FOTO Už čoskoro si zaspomíname na tých, ktorí tu s nami už nie sú. Čo im zanechať na mieste posledného odpočinku?

Počas Sviatku všetkých svätých a Dušičiek myslíme na svojich milovaných oveľa viac. Na hroboch zapaľujeme sviečky a posledné miesta ich odpočinku vyzdobujeme vencami, kyticami a rôznymi náhrobnými dekoráciami.

Rozmýšľate nad tým, čo by ste im okrem tichej spomienky venovali tento rok? Aranžmány z umelých kvetov už dobiehajú kytice z prírodných materiálov. Trendom sú aj kombinované kúsky.

Ako vyrobiť vlastnú ikebanu

Ak máte tvorivého ducha, skúste si vyrobiť niečo od srdca. Ako na to?

Budete potrebovať: hmotu na aranžovanie živých kvetov (piaflór na mokré aranžovanie), čečinu alebo zeleň rôznych druhov, sušinu na výzdobu (kvety, šišky, listy) dekoráciu (soška anjelika, srdiečko, kamienok s vlastnoručne vpísaným odkazom a podobne) tavnú pištoľ a misku pod kvetináč.

Postup: do väčšej nádoby napustite vodu a vložte hmotu na aranžovanie. Nesnažte sa urýchliť proces tým, že budete ponárať hmotu hlbšie do vody. Nemusíte však prešľapovať na mieste a čakať, kým hmota nasiakne dostatok vody. Pripravte si vopred čečinu či inú zeleň a to tak, že jej vopred narežte konce.

Približne po 30 minútach vytiahnite hmotu a položte ju do misky. Začnite do hmoty postupne napichávať vopred pripravené narezané kúsky. Napichávajte ich po obvode hmoty, nezabudnite ani na vrchnú časť. Ak máte hotovo, postupujte rovnako so sušinou, ale zvládnete to aj pomocou tavnej pištole. Ako? Ozdoby podľa uváženia lepte na konáriky.

Ak chcete bohatšiu ikebanu, zoberte niekoľko hlavičiek umelých kvetov a postup zopakujte. Pridajte poslednú dekoráciu, a je to!

Možno vás inšpiruje tohtoročná výzdoba v priloženej fotogalérii.

13 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk