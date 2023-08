Zdroj: Pixabay.com Prekvapenie alebo nie? V TENTO deň počas týždňa sa vyskytuje najviac infarktov! Je známym faktom, že srdcové záchvaty sú často nepredvídateľné. Lekári však zanalyzovali dáta a zistili, v ktorý deň v týždni dochádza k infarktom najčastejšie. 21. august 2023 TOS Lifestyle

21. august 2023 TOS Lifestyle Prekvapenie alebo nie? V TENTO deň počas týždňa sa vyskytuje najviac infarktov! Je známym faktom, že srdcové záchvaty sú často nepredvídateľné. Lekári však zanalyzovali dáta a zistili, v ktorý deň v týždni dochádza k infarktom najčastejšie.

Údaje o vyše desať tisíc pacientoch analyzovali írski lekári a výskumníci z Belfast Health and Social Care Trust a Royal College of Surgeons v Írsku. Všetci analyzovaní pacienti utrpeli najvážnejší typ infarktu medzi rokmi 2013 a 2018.

Čo týmto výskumom zistili? Že k infarktom najčastejšie dochádza na začiatku týždňa, konkrétne v pondelok.

Záhada

Ako informuje British Heart Foundation, druhým v poradí dňom s najväčším počtom zaznamenaných infarktov je nedeľa.

Aj keď by sa laikom ponúkalo vysvetlenie so zvýšeným stresom, odborníci sa zatiaľ nedopracovali k jednoznačnému záveru, prečo dochádza k tomuto fenoménu. Tento rozsiahly výskum však potvrdil predchádzajúce štúdie.

„Našli sme silnú štatistickú koreláciu medzi začiatkom pracovného týždňa a výskytom infarktu. Potvrdili sme predošlé štúdie, ale vysvetlenie zostáva záhadou," uviedla hlava tohto výskumu, kardiológ Jack Laffan.

Ďalšia výzva

Podľa výskumníkov predchádzajúce štúdie naznačujú, že najčastejší výskyt infarktov v pondelok môže súvisieť s cirkadiánnym rytmom a teda cyklom spánku a bdením.

„Tento výskum potvrdzuje, že infarkty sa v niektorých dňoch vyskytujú častejšie ako v iných, ale teraz musíme zistiť, prečo je to naozaj tak. Mohlo by to pomôcť lekárom lepšie pochopiť tento smrteľný stav, aby tak bolo v budúcnosti možné zachrániť viac životov,“ poznamenal profesor Nilesh Samani, riaditeľ British Heart Foundation.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk