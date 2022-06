Zdroj: TASR/Úrad vlády SR Premiér Eduard Heger: Putin nedal Ukrajine možnosť mierových rozhovorov Podľa Hegera je pre nás povinnosťou pomôcť Ukrajine zvíťaziť, aby sme zvíťazili s nimi. V súčasnosti Putin podľa premiéra nedáva Ukrajine možnosť rokovať o mieri. 2. jún 2022 Správy Politika

Zdroj: TASR/Úrad vlády SR

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rokovať o mieri a zachovať územnú celistvosť Ukrajiny, no šéf Kremľa Vladimir Putin mu takúto možnosť nedáva.

Vo štvrtok to uviedol slovenský premiér Eduard Heger na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 v Bratislave, kde diskutoval spolu s predsedom bulharskej vlády Kirilom Petkovom a lotyšským premiérom Artursom Krišjánisom Kariňšom.

„Je pre nás povinnosťou pomôcť Ukrajine zvíťaziť, aby sme zvíťazili s nimi,“ vyhlásil Heger.

Podľa neho v súčasnosti Putin nedáva Ukrajine možnosť sadnúť za rokovací stôl. „Pýtate sa, či môžu rokovať. Ale o čom? Aby Ukrajina odovzdala svoje územie Rusku, pretože si Rusko myslí, že je to správne?“ spýtal sa Heger.

Skvelý budíček

Slovenský premiér tvrdí, že demokratický svet dlhodobo zanedbával povahu Putina. „Je to pre nás skvelý budíček a mali by sme sa z tejto situácie poučiť. Píšeme tu históriu. Musíme ukázať akémukoľvek autoritárovi, ktorý by chcel napadnúť inú krajinu, že to nemá žiaden význam,“ zdôraznil.

Heger ocenil, že Európska únia a krajiny Západu po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu reagovali promptne a rozsiahlo. „Vladimir Putin zaútočil na naše hodnoty a skúša, ako veľmi v ne veríme. Som vďačný, že Západ ukázal, že týmto hodnotami žijeme a ctíme si ich, pretože sú najlepšími hodnotami, aké máme,“ uviedol predseda vlády SR.

Jediný spôsob

Lotyšský premiér Kariňš je presvedčený, že dlhodobý mier a bezpečnosť v Európe je možné dosiahnuť iba jediným spôsobom – víťazstvom Ukrajiny a prehrou Ruska v tejto vojne. „Akýkoľvek iný výsledok ako jasná prehra Ruska, ktorú Moskva uzná, by znamenal, že Rusko skôr či neskôr zaútočí znovu, či už na Ukrajinu, alebo niekde inde,“ povedal.

„Neexistuje iná možnosť ako jasná výhra (Ukrajiny) a jej plná územná celistvosť. Nie je tu miesto na kompromis,“ zhodol sa s kolegami bulharský premiér Petkov. „Jedinou cestou, ako dosiahnuť mier, je vytlačiť ruskú armádu z ukrajinského územia,“ dodal.

Bezpečnostná konferencia Globsec 2022 Bratislava Forum sa koná v Bratislave v dňoch 2. – 4. júna. Podujatie vo štvrtok otvorila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Účasť potvrdili aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič, rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer či generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

