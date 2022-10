Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Prepadli ste FEXTINGU? Táto činnosť NIČÍ vzťahy medzi partnermi a v rodine Smartfóny nám uľahčujú každodenný život, prinášajú ale aj nebezpečné návyky. Jedným z nich je neduh menom fexting. 15. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

15. október 2022 Monika Hanigovská Magazín Prepadli ste FEXTINGU? Táto činnosť NIČÍ vzťahy medzi partnermi a v rodine Smartfóny nám uľahčujú každodenný život, prinášajú ale aj nebezpečné návyky. Jedným z nich je neduh menom fexting.

V minulosti si ľudia vysvetľovali nedorozumenia a napäté situácie osobne. Doba pokročila a s ňou prišla komunikácia cez mobilné zariadenia, textové správy či videohovory. Riešime cez ne problémy aj hádky. Je predsa jednoduché naťukať niekoľko slov či viet a jedným pohybom prsta všetko odoslať príjemcovi.

Odborníci majú pre takúto písomnú konfrontáciu názov – fexting. Je vám to známe? Vedeli ste, že môže mať negatívny dopad na vaše partnerské či sociálne vzťahy?

Skryté nástrahy

Poradcovia a psychológovia uviedli, že argumentovať prostredníctvom textovej správy môže zhoršiť vzájomne vzťahy. „Správy môžu byť nesprávne interpretované bez zmyslových podnetov, ktoré poskytuje výraz tváre, reč tela a intonácia,“ opisujú podrobnejšie britské noviny The Guardian.

Takéto hádky môžete oľutovať

Hannah Martin, kvalifikovaná hypnoterapeutka a psychoterapeutka tvrdí, že dohadovanie sa pomocou textu nie je efektívne. „Texty sa často tvoria rýchlo a bez prílišného premýšľania – najmä, keď sme nahnevaní alebo rozčúlení,“ vraví pre magazín Glamour.

„Správy sa posielajú bez akýchkoľvek sprievodných referenčných bodov, ktoré by príjemcovi pomohli interpretovať precitlivosť toho na druhej strane. Takto môžu byť nesprávne pochopené. Fextingom riskujete, že pošlete text, ktorý môžete neskôr ľutovať,“ opísala Hannah Martin.

Problémy aj medzi súrodencami

Fexting má oveľa väčší dosah. Behaviorálna psychologička Jo Hemmingsová uviedla, že niektoré páry, ktorí vychovávajú dospievajúce deti, s ktorými sa do veľkej miery rozprávajú prostredníctvom textových správ, niekedy skĺzli do hádky medzi sebou rovnakým spôsobom. „Preniká to aj do komunikácie s inými ľuďmi,“ vysvetlila pre The Guardian.

Vyhovuje to druhej strane?

Ako pripomína The Guardian, odborníci sa zhodli na tom, že textové hádky sa najčastejšie vyskytujú medzi pármi vtedy, ak sa jeden z partnerov vyhýbal alebo sa obával konfrontácie tvárou v tvár.

„Možno to nie je zbabelé, ale je to vyhýbanie sa,“ dodala behaviorálna psychologička Hemmingsová. „Je to plášť, za ktorý sa dá schovať. Nevidíte, ak sa niekto hnevá, rozčuľuje alebo sa trápi, “ doplnila na záver.

