Preslávil ju hlas a vrelé vzťahy s Putinom: Operná DIVA Netrebko ruší predstavenia!

Svet sa za týždeň zmenil. Po agresívnom vstupe ruskej armády na územie Ukrajiny sa konflikt rozhorel nielen na bojiskách. Na Rusko boli uvalené doteraz nevídané sankcie Európskej únie, ale napríklad aj nadnárodných značiek, ktoré sa postupne sťahujú z ruského trhu.

Ruská agresia, porušujúca medzinárodné právo, vyvolala reakcie nielen v športovej oblasti bojkotom ruských tímov, vedeckej oblasti prerušením spolupráce s ruskými univerzitami, ale aj v kultúrnej sfére.

Sopranistka, ktorá má aj rakúske občianstvo, sa stala terčom kritiky za jej „vrelé“ vzťahy s Vladimirom Putinom. V utorok 2. marca oznámila, že až do odvolania odstupuje z pódia. Píše o tom euronews.com.

O Netrebko je známe, že je veľkou podporovateľkou ruského prezidenta Vladimira Putina a podieľala sa aj na kampani za jeho znovuzvolenie. V Kremli vlani oslávila svoje okrúhle jubileum. Kvôli ruskej invázii sa teraz obáva problémov mimo domoviny.

„V prvom rade, som proti tejto vojne. Som Ruska a milujem svoju krajinu, ale mám veľa priateľov na Ukrajine a práve preto bolesť a utrpenie trhá moje srdce. Chcem, aby sa táto vojna skončila a aby boli ľudia schopní žiť v mieri. To je to, za čo sa modlím,“ napísala speváčka na svojom oficiálnom facebookovom profile 26. februára, teda hneď dva dni po invázii.

„Netrebko sa vyjadrila, že je proti tejto vojne s Ukrajinou, ale bez toho, aby sa postavila na stranu proti vodcom svojej krajiny alebo vyjadrila jasnú solidaritu s Ukrajincami,“ dodáva portál euronews s tým, že na bojkot jej stredajšieho (3. marec) vystúpenia v Hamburgu, vyzval ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Melnyk.

Podľa spomenutého portálu umelkyni mnohí vyčítajú, že v decembri 2015 odcestovala do Donecka, kde pózovala s vlajkou proruských separatistických rebelov.

Kontroverziu údajne vyvolala aj vtedy, keď odovzdala šek na milión rubľov (okolo 15-tisíc eur) proruskému ukrajinskému lídrovi Olegovi Carevovi.

„Nie je fér nútiť umelcov alebo iné osobnosti, aby verejne vyjadrovali svoje politické názory a odsudzovali svoju vlasť. Nie som politický človek. Nie som politický expert. Som umelec a mojím cieľom je spájať ľudí naprieč politickými rozdielmi,“ napísala na záver Anna Netrebko.

