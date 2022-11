Pricvála Martin na bielom koni? PREDPOVEĎ na najbližšie dni hovorí jasne

November priniesol ochladenie, k nule sa však teploty zatiaľ neblížia. Čo nás čaká do konca týždňa?

November priniesol ochladenie, k nule sa však teploty zatiaľ neblížia. Čo nás čaká do konca týždňa?

Máme za sebou nadpriemerne teplý október. Zima je ale čoraz bližšie. Už tento piatok (11. 11.) v kalendári zasvieti meno Martin, ktoré sa spája so známou pranostikou o príchode prvého snehu.

V októbri sme si užívali aj teploty nad 20 °C, november už priniesol ochladenie. Zatiaľ sa však zdá, že nie tak výrazné, aby nasnežilo. Príchod Martina na bielom koni je teda veľmi nepravdepodobný. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

V utorok sa očakáva od 7 do 14 stupňov Celzia, v stredu od 6 do 13 a vo štvrtok od 9 do 14. Môžu sa vyskytovať hmly, mrholenie aj dážď.