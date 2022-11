Zdroj: www.pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ľudia v TOMTO znamení nebudú mať núdzu o nápadníkov! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. novembra do 14. novembra? 7. november 2022 han Magazín

7. november 2022 han Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ľudia v TOMTO znamení nebudú mať núdzu o nápadníkov! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. novembra do 14. novembra?

Kozorožec

Očakávajte, že počas celého týždňa na pracovisku budete iba veľmi ťažko zvládať problémy a prekážky, ktoré vám budú brániť plniť si vaše povinnosti. Preto by bolo chybou, ak by ste sa do ich riešenia snažili použiť vaše „kozorožie“ rohy. Iba by ste ešte viac všetko skomplikovali. V oblasti lásky vám hviezdy prajú. Nové lásky, upevnenie stálych partnerstiev. No je tu určitý problém v tom, že je minimálne diskutabilné, či si vôbec uvedomujete, čo vám v tejto oblasti vášho života vesmír ponúka.

Vodnár

Tento týždeň sa z pracovného hľadiska poriadne potrápite. Nie preto, že by ste nezvládali vaše povinnosti, ale keďže ste vzdušné znamenie a konkrétne to vaše je víchor, chceli by ste všetko naraz a hneď. Snažte sa zachovať pokoj a pohodu. Všetko príde postupne. Do toho všetkého sa pridá v úvode týždňa hádka s vašimi partnermi, ktorú sa vám podarí ako tak dať do poriadku až v priebehu nadchádzajúceho víkendu.

Ryby

Ak máte v zamestnaní naplánovanú nejakú dôležitú prácu alebo rokovanie, tak sa to snažte stihnúť počas prvej polovice tohto týždňa, pretože počas druhej budete mať pochmúrnu náladu a to vám bude robiť problém byť sústredený. V citovej oblasti to bude v priebehu týchto dní ako na hojdačke. V utorok a v stredu budete plný lásky a nehy a cez víkend zas budete mať doslova náladu do všetkého a do každého rýpať v snahe vyvolať ostrú hádku.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk