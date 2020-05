31. máj 2020 ELA Zo Slovenska PRIESKUM, ktorý Fico rozdýcha ťažko: "Slniečkar" Pellegrini by riadne zamával politickou scénou!

Zdroje podpory pre potenciálnu stranu Pellegriniho pochádzajú zo 48,6 percenta zo Smeru-SD.

Zdroj: TASR

Zemetrasenie na predsedníckej stoličke strany Smer-SD je citeľné každým týždňom. Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini suverénne vyzval predsedu strany Roberta Fica na odchod z čela strany.

Iný Ficov Smer?

„My tu dnes nahlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci okolo, vrátane mnohých našich straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví… Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na odchod z čela strany. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Vladimíra Mečiara či Mikuláša Dzurindu, ktorému sa vždy vehementne bránil. A ak nechce tragicky naplniť ich heslo „stranu som si založil, stranu si aj zničím,“ je preňho dať strane nádej na lepšiu budúcnosť,“ uviedol v utorok 26. mája na tlačovke Pellegrini.

Iba pár hodín po tejto výzve predstúpil pred novinárov aj samotný Fico, s akousi sebareflexiou a prísľubom nápravy. Ešte stále predseda Fico tvrdil, že mu nejde o funkcie, ale stabilnú sociálnodemokra­tickú stranu so silným mandátom.

„Sám som pripravený zmeniť vzorec môjho správania sa, nehovorím k novinárom, ale o vzorci správania sa ako politika. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení a potrebujeme nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov,“ povedal na to, čo urobí preto, aby Peter Pellegrini zostal v Smere.

O dva dni na to Pellegrini svoje razantné stanovisko a výzvu na odchod Fica jemne upravil, odmietol ale nálepku „slniečkara a liberála“. „Som sociálny demokrat, mám sociálne cítenie a taká bude aj naša sociálna politika,“ uviedol Pellegrini.

Upresnil, že Ficovi nepochybne patria politické zásluhy. „Naše utorkové (26. 5.) vyhlásenie nebolo myslené osobne. Nebolo namierené voči jeho (Ficovým, poznámka red.) zásluhám, voči jeho osobe. Nebol to odkaz osobný, zlý a negatívny. Bolo to skôr vyjadrenie nášho pocitu,“ skonštatoval v súvislosti so svojím vyjadrením, v ktorom vyzval Fica na odchod z čela strany. Šéfovi Smeru-SD podľa vlastných slov ľudsky rozumie, keďže stranu založil a úspešne vybudoval.

Nenachádzajú spoločnú reč

V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza ale Peter Pellegrini vyhlásil, že konflikt v Smere-SD je už na stole dlho a javí sa, že „v strane nenachádzame jednotný jazyk“.

Svoj odchod zo strany nevylúčil. Myslí si, že možno najférovejšie bude, ak si voliči vyberú, aký typ politiky chcú mať. „Mne nejde ani o peniaze, budovy Smeru-SD. Ani o stoličku predsedu. Bol by som rád, keby nakoniec o tom rozhodli ľudia a nie orgány politickej strany,“ povedal Pellegrini.

Deklaruje, že urobil všetko preto, aby Smer-SD dosiahol vo februárových parlamentných voľbách najlepší výsledok a teraz nastal čas, keď strana musí začať riešiť svoje vnútrostranícke problémy. Zároveň podotkol, že by to nemalo trvať dlho.

„Bolo by fér, keby rozhodnutie prišlo v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Pellegrini s tým, že by chcel do letných mesiacov vstúpiť s radosťou.

Čo by bolo, keby…

V prípade vzniku politickej strany súčasného podpredsedu parlamentu a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho by táto strana získala podporu 21,4 percenta voličov. Umiestnila by sa tesne za hnutím OĽaNO, ktoré by skončilo prvé s podporou 21,8 percenta hlasov.

Strana Smer-SD skončila tretia s 9,6 percenta.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus pre TV Markíza na vzorke 1011 respondentov od 14. do 21. mája. Výsledky prieskumu televízia prezentovala v nedeľnej relácii Na telo.

V prieskume preferencií strán a hnutí v prípade vzniku Pellegriniho strany skončilo na štvrtom mieste Sme rodina s podporou 8,8 percenta. Nasleduje ĽSNS s ôsmimi percentami, SaS so 7,1 percenta a Progresívne Slovensko s 5,5 percenta hlasov.

Zlou správou pre ešte predsedu Fica je, že zdroje podpory pre potenciálnu stranu Pellegriniho pochádzajú zo 48,6 percenta zo Smeru-SD, zo 6,2 percenta zo Sme rodina, z 5,5 percenta z ĽSNS. Nerozhodnutých je 18,9 percenta opýtaných, 5,8 percenta tvoria nevoliči a 15 percent respondentov tvorí skupinu „iná strana“.

Svetská sláva, poľná tráva

Na margo prieskumu preferencií politických strán Pellegrini uviedol, že svoje doterajšie rozhodnutia nerobil na základe prieskumov. „Svetská sláva, poľná tráva. Dnes vás môžu mať ľudia radi a o mesiac to môže byť úplne inak,“ podotkol podpredseda Smeru-SD. Zároveň však vyhlásil, že by asi mal do budúcna rozmýšľať, ako tejto „požiadavke“ vyhovie.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) na margo prieskumu upozornil, že aj bývalý prezident Andrej Kiska sa tešil, keď zakladal stranu Za ľudí a očakával vysokú podporu voličov. „Keď už nebol v tej najvyššej ústavnej funkcii, tak bol volebný výsledok jeho strany nakoniec iný,“ skonštatoval minister.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: Dnes24.sk/TASR