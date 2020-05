26. máj 2020 ELA Zo Slovenska Fico odhalil svoju tvár na tlačovke: Dajte mi putá a zatvorte ma!

Smer-SD potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý pripúšťa zmeny v strane.

Zdroj: TASR

Robert Fico sa dnes spolu so svojím hovorcom postavili pred novinárov bez rúška. Témou avizovanej tlačovky mala byť „výzva predsedu strany Smer–SD sociálnym partnerom a aktuálne politické otázky.“ „Ak chcete urobiť hlavnú tému tlačovej konferencie z toho, že Fico nemá rúško, urobte. Dajte si hodinu rúško a potom rozprávajte,“ ozrejmil novinárom Fico, prečo sa pred nich postavil s odhalenou tvárou po dlhšom čase.

„Dajte mi meter, som dva metre od vás. Tak ma nahláste na políciu, dajte mi putá a zatvorte ma. Už konečne by sme sa mali aj spamätať. Robíme bublinu z niečoho, čo tak celkom nie je,“ povedal o koronavíruse. Iba pre upresnenie, k dnešnému dňu (26. mája) máme celkovo 1 513 pozitívne testovaných Slovákov. Vírusu u nás doteraz podľahlo 28 ľudí.

Sociálny štandard nedovolí znižovať

Dosiahnutý sociálny štandard ľudí by sa nemal ani pre pandémiu znižovať. Sú tri oblasti, v ktorých môžu sociálne štandardy podľa Fica ‚ísť dole‘, a to minimálna mzda, Zákonník práce a 13. dôchodok.

Vyzval preto odborárov a Jednotu dôchodcov na Slovensku (JDS), aby pomohli ubrániť pri súčasnej pravicovej vláde doteraz dosiahnuté štandardy.

Prvou oblasťou je podľa neho minimálna mzda. „Prijali sme ‚automat‘, že predstavuje 60 % zárobku v národnom hospodárstve. Jej inštitút je v ústave. Mala by rásť, a nie ako počúvame, že by sa mala zmrazovať. Odmietame úvahy o zmrazovaní minimálnej mzdy. Žiadam preto odbory, aby téma minimálnej mzdy bola naďalej jednou z ich základných tém,“ vyzval odborárov. Očakáva, že minimálna mzda v roku 2021 by mala byť na úrovni 653 eur.

Druhou témou je podľa Fica tzv. flexibilita Zákonníka práce, teda posunutie práva v pracovnoprávnych vzťahoch v prospech zamestnávateľov.

Treťou témou je tzv. trinásty dôchodok. „Nie je to nejaká almužna, títo ľudia si ho zaslúžia,“ poznamenal.

Fico vyzval preto JDS, aby od súčasného vedenia štátu požadovala dodržanie dohôd súvisiacich s 13. dôchodkom, ktoré boli uzatvorené počas mandátu minulej vlády.

Ficova sebareflexia?

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini v nedávnom rozhovore pre TASR potvrdil záujem kandidovať za predsedu strany. Nevylúčil ani odchod zo Smeru-SD, nasledovať by ho mohli viacerí členovia.

V strane už viacerí hovoria o potrebe diskusie o výmene predsedu a tiež o skoršom konaní straníckeho snemu. Čoraz častejšie sa objavujú aj kritické hlasy voči Ficovi a podporné vyjadrenia k Pellegrinimu.

Ešte stále predseda Fico tvrdí, že mu nejde o funkcie, ale stabilnú sociálnodemokra­tickú stranu so silným mandátom. „Sám som pripravený zmeniť vzorec môjho správania sa, nehovorím k novinárom, ale o vzorci správania sa ako politika. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení a potrebujeme nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov,“ povedal na to, čo urobí preto, aby Peter Pellegrini zostal v Smere.

Smer nie je bublina

„Smer je príliš vážna vec na to, aby bola predmetom nejakej mediálnej ruvačky. Ak ste si všimli, ja sa mediálne nevyjadrujem k vnútornému životu Smeru. Akékoľvek vyjadrenia bez vnútornej diskusie Smer nezmyselne oslabujú,“ povedal Fico. Jasný odkaz vyslal aj smerom k orientácii strany, ktorá podľa neho zostane protifašistická a proeurópska.

Odmietol sa vyjadrovať k vnútrostraníckym veciam a tvrdí, že to nebude robiť ani do budúcnosti. Chce využiť svoje politické pôsobenie, aby strane odovzdal to, čo sa naučili. „Mal som nevídajú politickú kariéru. Rovnako aj Richard Raši, Peter Pellegrini i Robert Kaliňák. Títo ľudia si musia sadnúť a povedať, čo so Smerom,“ dodal.

„Sám som úplne presvedčený o tom, že musíme výrazne zvýšiť kvalitu práce. Som za zmeny v Smere. Smer nie je mediálna bublina, je budovaný 21 rokov a mne veľmi záleží, aby došlo k zmenám, ktoré urobia zo Smeru silnejšiu stranu. Ale zmeny nebudeme robiť preto, aby sme vás kŕmili a aby sa naplnili osobné ambície niekoho, ale aby Smer bol silnejší. Ja už nepatrím medzi tých, ktorí majú chuť chodiť v nedeľu do televízie hádať sa s tam s niekým. Vidím svoju úlohu v Smere, pretože mám 30-ročné politické skúsenosti a myslím si, že ich treba naďalej využívať.“

Vražda strane ublížila

Robert Fico pripomenul, že vražda Jána Kuciaka mu ublížila v politickej kariére. „Keby nedošlo k zneužitiu vraždy voči nám, tak by som bol premiérom nie desať ale dvanásť rokov. Asi ťažko niekto prekoná tento rekord.“

„Ľudia, ktorým sa o tom ani nesnívalo, sa zo dňa na deň stávali ministrami, predsedami parlamentu, premiérmi. Treba si to vážiť. Ale už stačilo, teraz je otázka opačná, čo ideme urobiť pre ten Smer, koho posunieme dopredu,“ uviedol predseda strany.

K svojmu zdravotnému stavu povedal: „Viete, že som veľmi otvorene na sneme v decembri povedal, že som mal problém s tlakom. Absolvoval som v roku 2016 nejaký zákrok a máme takú tlakovú tradíciu v rodine. Problémy s tlakom to je to, čo ma prenasleduje. Dnes ráno som 18 kilometrov vesloval.“

Na otázku kde býva, odpovedal jemu vlastným štýlom: „Kde bývam, do toho vás celkom nič nie je. Do toho vás to je vtedy, ak budete mať informáciu, že som si kúpil byt, na ktorý nemám alebo ak platím nejaký nájom, na ktorý nemám.“

Ficovi sa nepáči, že by sa mal stať generálnym prokurátorom Daniel Lipšic. Myslí si, že funkciu by mal vykonávať prokurátor, nie politik. „Nikdy nikto nešiel meniť žiadny zákon, to boli všelijaké rečičky, hovoríme o období, keď bola vo vláde SDĽ, viete, čo sa tam vtedy dialo, že úspešných politikov dajú nabok. Ja som nikdy generálnym prokurátorom nemohol byť, lebo som nebol prokurátor,“ povedal Fico.