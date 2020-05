26. máj 2020 ELA Zo Slovenska Pellegrini: Fico má poslednú možnosť, aby neskončil ako Mečiar či Dzurinda. Nech odíde zo Smeru!

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini vyzval predsedu strany Roberta Fica na odchod z čela Smeru-SD.

Zdroj: TASR

Smer-SD potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý pripúšťa zmeny v strane.

Fico sa chce zmeniť

„Sám som pripravený zmeniť vzorec môjho správania sa, nehovorím k novinárom, ale o vzorci správania sa ako politika. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení a potrebujeme nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov,“ povedal na otázku, čo urobí pre to, aby Peter Pellegrini zostal v Smere.

Iba niekoľko hodín po jeho tlačovke zvolal vlastný brífing, bez možnosti klásť novinárske otázky, aj Peter Pellegrini po boku podpredsedov strany Richarda Rašiho, Petra Žigu a členky predsedníctva Denisy Sakovej.

Peter Pellegrini súhlasí s Ficom, že strana potrebuje zmenu, ale pustil sa doňho nekompromisne. „Žiaľ, v mnohých ďalších postojoch sa s pánom predsedom rozchádzame a pán predseda sa častokrát rozchádza aj sám so sebou,“ uviedol Pellegrini.

Roberta Fica otvorene vyzval, aby odišiel z vlastnej strany.

„My tu dnes nahlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci okolo, vrátane mnohých našich straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví… Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na odchod z čela strany. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Vladimíra Mečiara či Mikuláša Dzurindu, ktorému sa vždy vehementne bránil. A ak nechce tragicky naplniť ich heslo "stranu som si založil, stranu si aj zničím,“ je preňho dať strane nádej na lepšiu budúcnosť," uviedol Pellegrini.

Pellegrini chce iný Smer

Ficovi vytkol a pripomenul aj kauzu „bratania sa s fašistami“, pre ktorú odišiel zo strany poslanec a dlhoročná tvár Ján Podmanický. Apeloval na to, že v stávke nie je iba samotný Smer, ale sociálna budúcnosť Slovenska, ktorá hľadí na starých, chorých a utláčaných.

„A ak má byť táto politika dôveryhodná, musia ju reprezentovať dôveryhodní lídri,“ uzavrel Pellegrini. V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a o budúcnosti strany. Pellegrini už prejavil záujem kandidovať o post predsedu Smeru-SD.

V nedávnom rozhovore pre TASR skonštatoval, že strana potrebuje generačnú výmenu. Nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Chce novú a modernejšiu sociálnu politiku.