27. jún 2021 han Politika

PRIESKUM o referende o predčasných voľbách: Chystá sa prísť viac ako polovica Slovákov!

Jednou z aktuálnych tém na Slovensku je referendum o predčasných voľbách. Keď ho Ústavný súd "odklepne", podľa prieskumu sa ho zúčastní veľa ľudí.

Špeciálny prieskum priniesla TV Markíza v diskusnej relácii Na telo a výsledky z neho uverejnili na webe tvnoviny.sk.

„Ak by sa v najbližších mesiacoch konalo referendum o predčasných voľbách, na 90 až 100 percent by sa ho zúčastnila tretina Slovákov. Ak by prišli aj všetci, ktorí sú mu skôr naklonení, účasť by bola 52,9 percenta,“ uvádza portál tvnoviny.sk. Prieskum TV Markíza urobila agentúra FOCUS.

„Naopak, na referendum by určite neprišlo 17,4 percenta opýtaných a skôr neprišlo ďalších 16,3 percenta populácie. Nerozhodných je 13,4 percenta občanov,“ dodáva portál.

Kto by išiel?

Pri pohľade na výsledky podľa voličov jednotlivých strán a hnutí, majú najväčší záujem o referendum podporovatelia Smeru a Hlasu. „Najväčší záujem o takéto referendum majú voliči Smeru (77,4 percenta), Hlasu (63,4) a ĽSNS (61,6). Najviac odporcov je v tábore koaličného OĽANO. Až 48,5 percenta opýtaných voličov hnutia by sa ho nezúčastnilo. Pri strane Za ľudí je toto číslo na úrovni 21,8 a pri SaS 22,5 percenta,“ stojí na stránke tvnoviny.sk.

FOTO: ilustračné

