Zdroj: Dnes24.sk PRÍSNE kontroly na chorvátskych hraniciach: TENTO formulár uľahčí vstup do krajiny! Chorvátske inštitúcie naďalej striktne kontrolujú všetky podmienky na vstup do tejto krajiny. Aktuálne podmienky platia minimálne do 15. septembra, prípadne do odvolania 2. september 2021 han Zo zahraničia

2. september 2021 han Zo zahraničia PRÍSNE kontroly na chorvátskych hraniciach: TENTO formulár uľahčí vstup do krajiny! Chorvátske inštitúcie naďalej striktne kontrolujú všetky podmienky na vstup do tejto krajiny. Aktuálne podmienky platia minimálne do 15. septembra, prípadne do odvolania

Cestujúcich na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej webovej stránke.

Pri vstupe do Chorvátska zo Slovenska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom. „Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa bez ohľadu na vek,“ spresnilo MZVEZ SR. Bezproblémový vstup do krajiny bude umožnený cestujúcim, ktorí budú mať platný digitálny COVID preukaz EÚ.

Čím sa preukázať?

Výnimočne bude takýto vstup umožnený aj v prípade, ak digitálny certifikát nemajú. Musia sa však preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, rýchlym antigénovým testom (RAT) nie starším ako 48 hodín, potvrdením či osvedčením o vakcíne či potvrdením o prekonaní ochorenia a prijatí jednej dávky vakcíny. Možnosťou je PCR testovanie alebo RAT po príchode do krajiny, avšak na vlastné náklady a so samoizoláciou do negatívneho výsledku testu.

„Ak antigénový test nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný na vstup do Chorvátskej republiky. Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii,“ pripomína slovenský rezort diplomacie.

Pred cestou do Chorvátska odporúča ministerstvo vyplniť online formulár, ktorý urýchli vybavenie turistov a prechod cez hranice. Ak cestujúci nebudú mať vyplnený formulár, musia rátať so zdržaním na vstupe do Chorvátska. Tranzitujúci cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie, respektíve domácej karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR