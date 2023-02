Zdroj: TASR/Dano Veselský , TASR/Vladimír Benko PRIŽIVUJÚ sa na mŕtvych? Na známe reklamy s Mekym a Satinským bol podaný podnet Hoci už nežijú, ich hlas sa nám prihovára z obrazovky televízora. Populárne reklamy so Žbirkom a Satinským sa stali terčom kritiky. 23. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

23. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska PRIŽIVUJÚ sa na mŕtvych? Na známe reklamy s Mekym a Satinským bol podaný podnet Hoci už nežijú, ich hlas sa nám prihovára z obrazovky televízora. Populárne reklamy so Žbirkom a Satinským sa stali terčom kritiky.

Rada pre mediálne služby (RpMS) dostala podnet na dve známe televízne reklamy. Ide o reklamu Slovenskej sporiteľne s hlasom Júliusa Satinského a o spot siete kníhkupectiev Martinus s piesňou Mekyho Žbirku. Sťažovateľka považuje reklamy za nevhodné, nakoľko obaja umelci sú už po smrti.

Urážka zosnulých?

„Dobrý deň, dať do reklamy osoby po smrti nie je v poriadku. Je to znevažovanie mŕtvych. Nemajú sa ako vyjadriť k tomu, či by súhlasili s účinkovaním v reklame, ani k obsahu. Nechajte mŕtvych na pokoji. Česť ich pamiatke,“ uvádza v podnete osoba, ktorá ho podala. Celý dokument zverejnila Rada pre mediálne služby.

Regulátor označil tento podnet za neopodstatnený.

Rada zhodnotila, že reklamy nie sú urážlivé, dehonestujúce a nezasahujú do dôstojnosti Satinského ani Žbirku. Zdôraznila však, že takéto typy reklám by mali byť vytvárané s citlivo a so zvýšenou mierou zodpovednosti.

Rada vysvetľuje

„Obe reklamné kampane sú ladené pozitívne, apelujú na uvedomelosť a hlbšie hodnoty. Majú do istej miery výchovný charakter a sú úzko prepojené s tvorbou umelcov (kniha J. Satinského Moji milí Slováci a skladba M. Žbirku Kúp mi radšej knihu), a teda sa dá predpokladať, že sú v súlade i s ich hodnotovým a názorovým zameraním počas života,“ uviedla regulačná inštitúcia.

V kampani Martinusu účinkuje mladý pár, pričom chlapec viacerými črtami pripomína mladú verziu Miroslava Žbirku. V pozadí znie jeho spev. Séria reklám Slovenskej sporiteľne je zvláštna tým, že vznikla až po smrti Júliusa Satinského a jeho prehovory vytvorila umelá inteligencia.

S odobrením rodiny

Pochopiteľne, v prípade Júliusa Satinského musela s reklamou na banku súhlasiť jeho rodina. Tá bola údajne pri celej tvorbe kampane a vo všetkom mala posledné slovo.

„Prvá reakcia bolo prekvapenie a veľká opatrnosť, pretože narábame s odkazom môjho otca a snažíme sa vždy zachovať jeho odkaz. Potom, keď mi predstavili celý projekt, že budeme pri všetkých procesoch schvaľovania, že to nebudú robiť bez nás, že tam budeme mať posledné slovo, sme sa rozhodli do toho ísť,“ povedala pred časom v markízáckej relácii Reflex Satinského dcéra Lucia.

