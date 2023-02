Zdroj: TASR/Milan Kapusta , Facebook.com/Marian Majer Posielame vojakov na Ukrajinu? Ministerstvo obrany reaguje na LIST, ktorý koluje na internete Posiela slovenská vláda tajne našich vojakov bojovať na Ukrajinu? Na internete sa šíri list, ktorý to naznačuje a Slováci ho hromadne zdieľajú. Reaguje aj ministerstvo obrany. 23. február 2023 ELA Zo Slovenska

So „zaručenými“ správami súvisiacimi s vojnou na Ukrajine sa roztrhlo vrece. Zajtra (24. februára) uplynie rok od začiatku vojny u našich susedov a na internete sme pravidelne svedkami tzv. hoaxov. Slováci už neraz naleteli na klamstvá, ktoré hromadne zdieľajú. Olej do ohňa prilievajú aj niektoré politické strany.

V Slovenskej republike sa nepripravuje žiadna mobilizácia, vysvetľovala iba nedávno polícia v súvislosti so šíriacim sa hoaxom, ktorý zneužíva dlhoročné mobilizačné cvičenia na strašenie verejnosti.

Idú naši vojaci bojovať?

Najnovším strašiakom, ktorý chce medzi ľuďmi vyvolať zbytočnú paniku, je list, ktorý sa šíri na internete. Píše sa v ňom o „vyslaní príslušníkov Ozbrojených síl SR do asistenčnej misie EÚ pre Ukrajinu.“

Mnohí si to interpretovali ako priame vyslanie našich vojakov bojovať a teda, že sa ideme „priamo zapojiť do konfliktu na Ukrajine“.

Oslovili (v pondelok 20. februára) sme preto ministerstvo obrany s otázkou, či tento list na internete eviduje a aké má k nemu stanovisko. Rezort obrany však reagoval až dnes a to priamo na facebookovom profile ministerstva:

„Prečítajte si príspevok štátneho tajomníka Mariána Majera, ktorý už pred časom vysvetľoval, že výcviková misia pre Ukrajinu neznamená výcviková misia na Ukrajine, ako to čítajú tí, ktorí vás chcú opäť raz klamať. O aktivite na území Slovenska sme prvýkrát verejne informovali už 22. decembra 2022 a následne transparentne a opakovane komunikovali o priebehu a tiež počtoch takto vycvičených ukrajinských občanov. Prečo o tom hovoríme? Strana, ktorá opakovane klame, straší ľudí, zavádza a medzi jej predstaviteľmi je viacero právoplatne odsúdených extrémistov, tentokrát šíri naratív a snaží sa pretlačiť túto pseudotému,“ reaguje rezort obrany.

„Odmietam zneužívanie skutočných vlastencov – príslušníkov Ozbrojených síl SR na plnenie zjavne protištátnych záujmov, ako napríklad rozvrat spoločnosti či nedôveru v rozhodnutia štátu. Tu už nejde o fazuľky, ale o bezpečnosť SR a medzinárodný kredit ako zodpovedného partnera a spojenca,“ zdôraznil dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Majer: Nie je to nič nové

Ako ďalej dodáva rezort, „bude pozorne sledovať všetky verejné a mediálne výstupy a akékoľvek prejavy, ktoré budú viesť k šíreniu poplašných správ a klamaniu ľudí budú postúpené orgánom činným v trestnom konaní.“

„Zároveň, nebudeme odpovedať na žiadne otázky týkajúce sa tejto neexistujúcej témy, pretože sa nebudeme podieľať na šírení strachu a klamstiev,“ dodáva na záver ministerstvo obrany.

Štátny tajomník Marian Majer na sociálnej sieti vysvetľuje, že EÚ na jeseň minulého roku oznámila vytvorenie svojej asistenčnej misie pre Ukrajinu.

Ako zdôraznil, misia je zameraná na výcvik ukrajinských síl, aby sa dokázali adekvátne brániť proti ruskej agresii. Dodal však, že výcvik prebieha na území EÚ a nie na Ukrajine.

„Slovensko deklarovalo zapojenie do tohto výcviku, a teda aj do tejto misie už vtedy a opakovane, takže nejde o žiadnu novinku. Aby sa tak stalo, je k tomu potrebné vládou a parlamentom schváliť mandát,“ ozrejmil. Dokument podľa jeho slov zatiaľ nie je finálny, keďže k nemu prebieha normálne pripomienkovanie.

Rozhodnutie na európskej úrovni

Pravdou je, že toto bola téma na európskej úrovni ešte koncom vlaňajšieho roka. Do výcvikovej misie EÚ pre ukrajinských vojakov sa zapojí aj Slovensko, uviedol ešte v novembri 2022 minister zahraničných vecí Rastislav Káčer po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.

Šéfovia diplomacií členských krajín EÚ vtedy schválili vojenskú výcvikovú misiu pre príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl.

„Na dnešnom stretnutí sme odsúhlasili túto misiu a to, čo som už povedal, pretrváva. My sa zapojíme aktívne do tejto misie. Aj v mieste výcviku, ale aj ponúknutím našich spôsobilostí a vojenských zariadení na Slovensku,“ povedal spravodajcovi TASR Rastislav Káčer.

