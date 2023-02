Zdroj: Air - Transport Europe Lyžiar, ktorý zabil 8-ročného chlapca, je OBVINENÝ: Horskí záchranári chcú EXEMPLÁRNY trest Obvinený má byť 19-ročný mladík. Ľudí prípad rozdelil na dve skupiny. Jedni si myslia, že mu patrí vysoký trest, ďalší to vidia inak. 15. február 2023 Správy Zo Slovenska

15. február 2023 Správy Zo Slovenska Lyžiar, ktorý zabil 8-ročného chlapca, je OBVINENÝ: Horskí záchranári chcú EXEMPLÁRNY trest Obvinený má byť 19-ročný mladík. Ľudí prípad rozdelil na dve skupiny. Jedni si myslia, že mu patrí vysoký trest, ďalší to vidia inak.

Slovenskom otriasla hrozná smrť, ktorú zapríčinil náraz lyžiara do malého chlapca na svahu vo Veľkej Rači v piatok (10. 2.). Čadčianska polícia už obvinila 19-ročného muža z prečinu usmrtenia. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.

Rýchla jazda

V lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal obvinený muž jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky. „Pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla Šefčíková.

„Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.

Podľa portálu tvnoviny.sk si môže mladík odsedieť vo väzení niekoľko rokov. Zhoršiť trest by mu mohla aj bezohľadne rýchla jazda na svahu.

„Trestného činu usmrtenia sa dopustí ten, kto z nedbanlivosti spôsobí smrť. To znamená, že nie je tam úmysel, je to nedbanlivostný trestný čin,“ povedala pre tvnoviny.sk rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská.

Exemplárny trest

Riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Marek Biskupič sa pre spomínaný portál vyjadril, že lyžiari sa aj vďaka novým technológiám pohybujú po svahu čoraz rýchlejšie a bezohľadnejšie.

Pripomenul, že zjazdovka nie je pretekárska dráha, kde lyžiar skúša, ako rýchlo vie ísť. Horská služba sa podľa jeho slov bude zaujímať, ako sa súdy s prípadom vysporiadajú.

„Aby to pôsobilo nejako preventívne, nejaký exemplárny trest,“ povedal šéf horských záchranárov pre tvnoviny.sk.

Názory lyžiarov

Najmä lyžiarov návrh trestu rozdelil do dvoch skupín. Jedna s exemplárnym trestom súhlasí, iní si myslia, že si 19-ročný lyžiar mimoriadne vysoký trest nezaslúži.

Marek sa v diskusii na sociálnej sieti vyjadril, že „ak išiel lyžiar neprimerane rýchlo, nech sa páči – aj doživotie nech mu dajú, ale ak to bola zhoda nešťastných okolností, čo nikto z nás nevie, ako bolo, tak exemplárny trest je hlúposť. Po druhé 8-ročný chalan nemá čo robiť na čiernej zjazdovke bez dozoru zodpovednej osoby,“ napísal.

Borisa hnevá, že mnoho ľudí obhajuje chalana, ktorý sa pustil šúsom dole: „Nemal žiaľ toľko rozumu, aby mu to niekto na hrane odkýval, že môže ísť, že pod hranou nikto nie je. Odzneli také názory, že veď on mal na to právo, že bol na čiernej a že kde teda inde mal zažiť adrenalín atď. No nemal na to právo. Ohrozil bezpečnosť ostatných, lebo nemá röntgenové oči, aby videl za terénnu hranu.“

Martina si myslí, že žiadať exemplárny trest pre 19-ročného chlapca je scestné. „Neušiel, ostal na mieste nehody otrasený. Podľa kamier pred zjazdom čakal, kým bude voľná zjazdovka, takže nešiel ako šialenec. Na čiernej zjazdovke nemal 8-ročný chlapec čo hľadať a ak, určite bola obrovská chyba, že ostal stáť pod previsom s vypnutými lyžami. Je to miesto, kde lyžiar nikdy nezastaví, presne kvôli tomuto, že ho nie je vidieť,“ píše rekreačná lyžiarka.

Všetci sa zhodli na tom, že smrť chlapca je neskutočnou tragédiou. „Rovnako tak je aj smutné odsúdiť 19-ročného chlapca, ktorému sa zmenil život tak či tak a danú situáciu si bude vyčítať,“ uzatvára Martina.

