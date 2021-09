Ráno plné HRÔZY na ruskej univerzite: Len 18-ročný mladík postrieľal niekoľko ľudí, VIDEO

V areáli štátnej univerzity v meste Perm na východe európskej časti Ruska došlo v pondelok k streľbe. Podľa predbežných informácií pri incidente prišlo o život niekoľko ľudí a zranených je najmenej desať osôb. Páchateľa sa polícii podarilo zadržať, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj z miestnej polície.

„V pondelok neznáma osoba vošla do budovy univerzity a spustila paľbu zo strelnej zbrane. Časť študentov sa pred útočníkom zatvorila v učebniach univerzity. Niektorí študenti vyskakovali z okien,“ uviedol pre TASS zdroj z polície. K streľbe v areáli univerzity prišlo v pondelok okolo 11.00 hod. miestneho času.

Podľa neskorších informácii útočník strieľal vo vonkajších priestoroch areálu Permskej štátnej univerzity.

Pri streľbe v areáli univerzity zahynulo osem ľudí. Oznámil to Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, informovala aj agentúra TASS.

Podľa údajov ruského ministerstva zdravotníctva sa pri streľbe zranilo najmenej 24 ľudí a sedem z nich hospitalizovali. Stav jedného z hospitalizovaných je pritom kritický. Ranení však neutrpeli iba strelné poranenia, niektorí sa totiž zranili aj pri tom, keď v panike vyskakovali z okien, uvádza agentúra Interfax.

Univerzita prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na sociálnej sieti VKontakte vyzvala študentov, aby sa zamkli v učebniach a ostali na svojich miestach. Osoby, ktoré sa nachádzali v areáli univerzity, mali univerzitný kampus opustiť, ak to bolo možné.

„Ak sa v tejto chvíli nachádzate v univerzite a ste v učebni, prosím zamknite zvnútra dvere a zostaňte na mieste,“ píše sa v príspevku univerzity.

Útočníkom má byť len 18-ročný študent Timur Bekmansurov. Strieľať mal brokovnicou. Vyšetrovací výbor neskôr uviedol, že útočníkom bol jeden zo študentov školy, ktorého príslušníci polície pri zadržaní postrelili. Proti útočníkovi začala polícia trestné stíhanie pre vraždu.

Pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť aj ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň nariadil premiérovi Michailovi Mišustinovi, aby do Permu vyslal ministra školstva Valerija Faľkova i ministra zdravotníctva Michaila Muraška, ktorí tam majú organizovať pomoc pre zranených a pozostalých obetí, oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05

#Russia: An armed attack took place in #Perm State University (#PSU) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.



His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT