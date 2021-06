SVET O SLOVENSKU: Slovák svoju lásku zastrelil v obchode pred očami zákazníkov

Stará vražda z roku 2005 stále mrazí svojou brutalitou. Nečudo, že ju portál Kentlive.news zaradil medzi osem prípadov zavraždených žien v grófstve Kent, ktoré sa stali obeťou svojich násilníckych, či žiarlivých partnerov a manželov. Portál chce takto upozorniť na násilie páchané na ženách.

Clare Bernal bola mladá 22-ročná žena, ktorá sa prisťahovala do mesta Dulwich v Kente kvôli novej práci. Zamestnala sa v obchodnom dome ako poradkyňa v oddelení kozmetiky. Práve tam sa zoznámila s Michaelom Pechom (30), ktorý ako bývalý slovenský vojak pracoval v tom istom obchode ako ochrankár.

Mladá žena si zjavne prechádzala peklom. Pech sa správal ako vyšinutý a zjavne sa nedokázal zmieriť s tým, že je koniec. Obsedantne prenasledoval Clare na každom kroku a správal sa ako typický stalker s duševnou poruchou.

„Obťažoval Clare nekonečnými telefonátmi, posielal jej aj 50 sms správ denne, sledoval ju pri práci, nedal jej vydýchnuť ani na ulici a sprevádzal ju cestou domov každý večer,“ uvádza portál.

Dievčina bola zúfalá a nevedela, ako sa má otravného muža zbaviť. Žiadne slová ani ignorácia nepomáhali. Pech sa jej vyhrážal, že ak sa obráti na políciu, tak ju zabije. Napokon to aj tak spravila a ohrdnutý milenec naplnil svoju vyhrážku tým najdesivejším spôsobom.

„Vošiel do obchodu bočným vchodom. Strelil Clare zozadu do hlavy a potom ešte trikrát do tváre. To všetko priamo pred očami zhrozených zákazníkov a predavačiek,“ popisuje portál minúty hrôzy.