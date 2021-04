Zdroj: TASR/Jakub Kotian Registráciu na očkovanie už neoklamete: Zmenila sa jedna zásadná vec! Stovky ľudí sa cez víkend pokúsili vybabrať so systémom a prihlásili sa na očkovanie, hoci nespĺňajú podmienky. Využili na to podvodný návod. 6. apríl 2021 Zo Slovenska

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR od utorka sprecizovalo detaily prihlasovania na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 tak, aby neprichádzalo k jeho zneužívaniu, informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Čo sa zmení?

Ako spresnila, ľudia, ktorí spadajú do prvej fázy očkovania, sa od utorka môžu prihlásiť do tzv. čakárne štandardne, termín však dostanú až po preverení údajov od zamestnávateľa.

V praxi to teda bude vyzerať tak, že zamestnanec vybranej profesie sa prihlási na webovej stránke čakárne. Jeho zamestnávateľ následne kontaktuje ministerstvo zdravotníctva na e-mailovej adrese ockovanie.faza1@ health.gov.sk. Odborníci z rezortu si následne vypýtajú potrebné údaje o zamestnancovi pre jeho identifikáciu a verifikáciu údajov.

Prvá fáza očkovania

Do prvej fázy patria zdravotnícky pracovník, študent zdravotníckeho lekárskeho alebo nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom, zamestnanec poskytovateľa sociálnych služieb, terénny sociálny pracovník, zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnanec nemocnice, záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom, osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zamestnanec mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Ďalej sem patrí zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje služby v marginalizovaných rómskych komunitách alebo vykonávanie pracovných činností pre ľudí bez domova, zamestnanec zamestnávateľa, ktorý zabezpečuje podporné služby pre poskytovateľa sociálnej služby, príslušník Ozbrojených síl SR vyčlenený na pomoc pri testovaní obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 a na pomoc v zdravotníckom zariadení či príslušník Policajného zboru alebo príslušník Hasičského a záchranného zboru vyčlenený pre mobilné odberové miesta vykonávajúce testovanie a na pomoc v zdravotníckom zariadení.

