1. august 2021 han Politika Remišovej názor na očkovaciu lotériu: Je to len DOPLNOK. Navrhuje iný spôsob! Očkovacia lotéria je len doplnkový nástroj na zvýšenie motivácie očkovať sa proti ochoreniu COVID-19, rozhodne nie hlavný pilier. Tvrdí to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Na zvládnutie pandémie a zvýšenie zaočkovanosti považuje strana Za ľudí za dôležité zabezpečiť blízkosť očkovania, individuálne informovanie a zintenzívnenie spolupráce s občianskou spoločnosťou a cirkvami.

Očkovacie mobilné tímy by mali podľa strany prísť do každej obce, pričom by sa malo úzko spolupracovať so starostami a primátormi.

„Komplexnú informáciu o očkovaní musí dostať každý občan. Starší spoluobčania, vo vyšších vekových kategóriách, kde je nízka zaočkovanosť, by mali dostať osobný list poštou aj s edukatívnymi informáciami a pozvánkou na konkrétny termín očkovania v ich obci alebo meste,“ zdôraznila strana.

Dôležitou je podľa Za ľudí aj spolupráca s občianskou spoločnosťou a cirkvami, aby sa zasiahli všetky skupiny obyvateľstva.

Ministerstvo financií SR spustilo v nedeľu večer stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu.

