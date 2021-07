Zdroj: TASR/František Iván Režim na hraniciach aj cestovateľský semafor sa budú MENIŤ: Ústavný súd ZASIAHOL! Slováci, ktorí nie sú očkovaní, a najmä pendleri, ktorí sa dokonca vzbúrili proti aktuálnym protipandemickým opatreniam, si zrejme vydýchnu. 13. júl 2021 ELA Zo Slovenska

13. júl 2021 ELA Zo Slovenska Režim na hraniciach aj cestovateľský semafor sa budú MENIŤ: Ústavný súd ZASIAHOL! Slováci, ktorí nie sú očkovaní, a najmä pendleri, ktorí sa dokonca vzbúrili proti aktuálnym protipandemickým opatreniam, si zrejme vydýchnu.

Režim na hraniciach sa opäť bude meniť, zasiahol Ústavný súd. Podľa informácií TV Markíza dnes sudcovia rozhodli o pozastavení účinnosti vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach.

Ide o povinnú karanténu pre nezaočkovaných pri návrate na Slovensko a nové pravidlá o testoch pre nezaočkovaných pendlerov.

Ústavný súd zároveň týmto rozhodnutím obnovil platnosť vyhlášky z júna, ktorá upravuje cestovateľský semafor a rozdeľuje krajiny na zelené, červené a čierne. Viac informácií poskytne ÚS zajtra, v stredu 14. júla.

Na činnosť ÚS, aby pozastavil vyhlášku, vyzval dnes opätovne Robert Fico. „Žiadame, aby bola označená ako protiústavná, lebo je diskriminačná,“ poznamenal Fico.

Diskriminácia občanov

Opozičný Smer-SD podal v stredu 7. júla podnet na ÚS SR pre vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko.

Považuje ju za protiústavnú, hovorí o diskriminácii, obmedzení slobody pohybu či práva na prácu v prípade pendlerov. Žiada pozastavenie jej účinnosti.

Predseda Smeru-SD Robert Fico ešte minulý týždeň poukázal na to, že karanténa platí rovnako pre toho, kto ide na nákup do Rakúska a na dovolenku. Ak je očkovanie dobrovoľné, test by mal byť podľa neho zadarmo.

„Trváme na dobrovoľnosti očkovania. Odmietame akúkoľvek mieru diskriminácie medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Trváme na tom, že PCR testy, ktoré môžu byť v tom výbere alternatív, musia byť zadarmo,“ zhrnul Fico.

Podpísali sa viacerí

Šéf Smeru-SD upozornil, že vláda nemôže vyhláškou obmedziť ľudské práva. Strana sa pri svojej kritika opiera o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá je zakomponovaná do rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Pod opozičný podnet sa podpísali aj nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD. Strana považuje za neprípustné, aby sa bez zákonného podkladu vytvárali dve kategórie občanov SR len na základe postoja k očkovaniu.

„Právo návratu na územie SR je pre slovenských občanov zaručené ústavou a nie je možné ho zrušiť prostredníctvom vyhlášky hlavného hygienika,“ povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.