20. máj 2023 Kultúra Režisér Troška oslávil 70-tku a užíva si dôchodok: Len sa flákam, jem a tlstnem! Jeden z najpopulárnejších a najúspešnejších českých režisérov oslávil 70. narodeniny. Za najväčší úspech považuje, že niektoré jeho filmy ľudia poznajú naspamäť.

Trilógia letných komédií Slnko, seno, jahody, Slnko, seno a pár faciek a Slnko, seno, erotika prilákala do kín i k televíznym obrazovkám generácie českých a slovenských divákov. Nemenej úspešná bola aj ďalšia jeho komediálna trilógia Kameňák 1, 2 a 3. Všetkým svojim fanúšikom Zdeněk Troška aktuálne odkazuje: „Hlavne s humorom, priatelia milí, majte sa a hlavne, smejte sa!“

Český režisér a scenárista Zdeněk Troška oslávil 18. mája 70 rokov.

Ako uviedol pre TASR, z 25 filmov, ktoré nakrútil, si najviac cení historický film Andělská tvář, pri ktorom podal, podľa vlastných slov, svoj najlepší režisérsky výkon. Za divácky najúspešnejšiu považuje zase spomínanú trilógiu Slunce, seno …

Nenávidel matematiku a chémiu

„Musím povedať, že som prežil krásny život. Otec aj maminka boli z rovnakej obce. Takže tam bolo otcovo a matkino príbuzenstvo. Teda jedna veľká rodina. Školu som miloval – 19 rokov, čo som do nej chodil, som sedel v prvej lavici. Nenávidel som matematiku, fyziku, chémiu a geometriu,“ prezradil TASR jubilant.

Zdeněk Troška sa narodil 18. mája 1953 v juhočeskej obci Hoštice, ktorú preslávil vo svojich filmoch. Strednú školu, vrátane maturity, absolvoval na Camotovom lýceu vo francúzskom Dijone. V roku 1978 ukončil pražskú Filmovú a televíznu fakultu (FAMU), odbor filmová a televízna réžia.

„Ako mladý dobrodruh som odišiel na trojročné štúdium do Francúzska. Potom som bol prijatý na FAMU v Prahe. Jednoducho čistá radosť, pretože tam matematika, fyzika, chémia a geometria neboli,“ uviedol Troška so svojim typickým humorom.

Celoživotný vzor

Filmovým debutom Trošku bol rozprávkový film Jak rodí chlap (1979). Ako pomocný režisér sa podieľal na filme režisérky Věry Plívové-Šimkové Krakonoš a lyžníci (1980). Ďalej to bola spolupráca so Zdeňkom Podskalským na komédii Křtiny (1981), či na filme Revue na zakázku (1982).

„Mojim vzorom bol režisér Václav Krška, ktorý robil poetické filmy ako Strieborný vietor, Mesiac nad riekou, Legenda o láske. Potom to bol režisér Martin Frič – jeho komédie Počestné paní pardubické, Kristián, Nebe a dudy. To sú už dnes legendy. A režiér Karel Kachyňa. Keby nenatočil nič iné len Kráľa Šumavy, tak je to veľký režisér. Je to nádherný film a nedám naňho dopustiť,“ povedal režisér.

Do povedomia divákov sa dostal komédiou z prostredia základnej školy Bota jménem Melichar (1983). V tom istom roku natočil prvý diel mimoriadne úspešnej trilógie komédií Slunce, seno, jahody (1983). Ďalej možno spomenúť rozprávku O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987) a pokračovanie komédie Slunce, seno a pár facek (1989). Trilógiu zavŕšil v roku 1991 komédiou Slunce, seno, erotika.

Nasledujúce roky patrili rozprávkam. V roku 1994 natočil Zdeněk Troška Princeznu ze mlejna, Z pekla štěstí (1999), Princezna ze mlejna 2 (2000), Z pekla štěští 2 (2001) a v roku 2002 to bol film Andělská tvář. Ku komédiám sa režisér vrátil ďalšou úspešnou trilógiou, tentoraz inšpirovanou českým ľudovým humorom a vtipmi Kameňák 1, 2 a 3 (2003, 2004, 2005).

