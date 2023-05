13 Galéria Zdroj: instagram.com/adrianakarembeusklenarikova Našla Sklenaříková novú LÁSKU? Takéto zamilované VYZNANIE dostala od známeho RAPERA Črtá sa nová prominentná dvojica? Francúzske médiá spájajú top modelku so známym hudobníkom. 17. máj 2023 Magazín

17. máj 2023 Magazín Našla Sklenaříková novú LÁSKU? Takéto zamilované VYZNANIE dostala od známeho RAPERA Črtá sa nová prominentná dvojica? Francúzske médiá spájajú top modelku so známym hudobníkom.

Boli ukážkovým párikom, no potom sa ich cesty rozišli. Adriana Sklenaříková pred 5 mesiacmi celému svetu oznámila, že odchádza od svojho muža, podnikateľa Arama Ohaniana, s ktorým má dcérku Ninu.

„Rozhodli sme sa ísť každý vlastnou cestou. Láska nikdy nezhasne! Dal si mi najkrajší poklad – našu Ninu. Navždy zostaneš môj poklad,“ napísala vtedy na svojom Instagrame.

Nová láska na obzore?

No vyzerá to tak, že sa v jej živote objavila nová láska. Aspoň to tvrdí portál voici.fr. Jej novou známosťou by mohol byť známy raper a herec Stomy Bugsy, vlastným menom Gilles Duarte. Umelec je vo Francúzsku veľmi populárny.

Odhalil ich odkaz?

Tamojší portál si totiž všimol, že Stomy Bugsy poslal slovenskej kráske odkaz. Stalo sa tak potom, čo Adriana Sklenaříková uverejnila čiernobielu fotku na svojom Instagrame.

Tú raper verejne okomentoval slovami: „Moja večná láska,“ a pridal k tomu ešte srdiečka.

O ktorú fotku ide? Nájdete ju na konci článku. Na potvrdenie toho, či tvoria párik, si zrejme budeme musieť ešte chvíľu počkať.

13 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: Dnes24.sk