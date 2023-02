10 Galéria Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini Rezort zdravotníctva vracia úder Pellegrinimu: Keby ste chceli, Rázsochy ROKY stoja Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na vyjadrenia Petra Pellegriniho. Podľa neho Heger zlyhal v zdravotníctve a nepostavil jedinú nemocnicu. 20. február 2023 Zo Slovenska Politika

20. február 2023 Zo Slovenska Politika Rezort zdravotníctva vracia úder Pellegrinimu: Keby ste chceli, Rázsochy ROKY stoja Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na vyjadrenia Petra Pellegriniho. Podľa neho Heger zlyhal v zdravotníctve a nepostavil jedinú nemocnicu.

Pacienti mohli už roky využívať novú nemocnicu na bratislavských Rázsochách, ak by predchádzajúce vlády Smeru-SD mali reálny záujem ju postaviť. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre TASR. Reagovalo tak na predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorý skritizoval súčasnú vládu, že pri projekte novej nemocnice zlyhala.

„Tandem Fico-Pellegrini za 12 rokov, počas ktorých bol Smer pri moci preukázal, ako vážne to mysleli s výstavbou novej univerzitnej nemocnie na Rázsochách. Jediným hmatateľným výsledkom troch vlád Smeru, ktorý narušil ich nečinnosť, bolo zbúranie starého skeletu,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Lániková pre TASR.

Zmena prístupu

Posledné parlamentné voľby podľa ministerstva priniesli skutočnú zmenu v prístupe vlády k zdravotníctvu. „Pretavilo sa to aj do programového vyhlásenia vlády a následne do reálnych krokov či už pri tvorbe Plánu obnovy a odolnosti, alebo do rozhodnutia vlády spustiť proces výstavby novej Národnej univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách,“ doplnila hovorkyňa.

V tejto súvislosti poukázala, že napriek pandémii sa im okrem iného podarilo presadiť optimalizáciu siete nemocníc, nové pravidlá na zisk zdravotných poisťovní, reformu paliatívnej starostlivosti či liekovú revolúciu, ktorá má priniesť inovatívne lieky pre pacientov na Slovensku. „Na rozdiel od minulosti, a v období pandémie, si vláda dala ambiciózne ciele, ktoré postupne napĺňa,“ podotkla.

Kauzy v zdravotníctve

Tí, ktorí aktuálne kričia, že zdravotníctvo je v kríze, nemali podľa rezortu počas svojho pôsobenia záujem, odvahu či politickú silu presadiť potrebné zmeny. Poukázal, že so slovenským zdravotníctvom sa od roku 2006 spájalo viacero káuz. „Pandémia COVID-19 ukázala, v akom stave sa slovenské zdravotníctvo nachádzalo v roku 2020 a len vďaka nasadeniu zdravotníkov sa túto bezprecedentnú krízu podarilo prekonať,“ dodal. Úvahy alebo výzvy na zmenu financovania projektov z plánu obnovy, ktoré schválila vláda, sú podľa neho bezpredmetné.

Reagoval aj Heger

Výstavba nemocnice na bratislavských Rázsochách bude pokračovať. Vláda napráva to, čo sa Robertovi Ficovi (Smer-SD) a Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) nepodarilo za 12 rokov vládnutia. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Pellegriniho, ktorý skritizoval súčasnú vládu, že pri projekte novej nemocnice zlyhala.

Slovensko má podľa Hegera jedinečnú príležitosť postaviť v Bratislave špičkovú nemocnicu. „Ide o obrovskú investičnú akciu a je normálne, že ju sprevádzajú aj ťažkosti. O to sa tu za celé desaťročia nikto nepokúsil a už vonkoncom na to štát nepripravil,“ povedal. Dodal, že na rozdiel od lídra Hlasu-SD pred problémami nezatvárajú oči a riešia ich.

Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Pellegrini žiada presun zdrojov z plánu obnovy na výstavbu nemocnice na bratislavských Rázsochách pre ostatné nemocnice na Slovensku. Skelet nemocnice sa podľa neho nestihne postaviť do polovice roka 2026, s čím počíta plán obnovy. Tvrdí, že čerpanie peňazí je preto ohrozené.

Heger nepostaví jedinú nemocnicu Heger zlyhal v zdravotníctve a namiesto postavených nemocníc z peňazí Plánu obnovy je... Posted by Peter Pellegrini on Monday, February 20, 2023

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR