Zdroj: pixabay.com Lekár z východu sa vyhrážal, že svoju šéfku PODREŽE pílkou: Vychutnám si, ako reve! V hrozivých správach opisoval, ako presne by brutálny čin vykonal a ako by si vychutnal ukrutnú bolesť svojej nadriadenej 20. február 2023 Barbara Dallosová Krimi

Lekár z košickej nemocnice má na krku obvinenie z nebezpečného vyhrážania. Vyhrážky smrťou mali smerovať k jeho nadriadenej, dokonca mal mať v práci so sebou zbraň. Prokuratúra už podala aj návrh na jeho väzobné stíhanie. Informuje o tom Korzár.

Reči o streľbe

37-ročný lekár s trvalým pobytom v Humennom posielal kolegom hrozivé esemesky. Zo služobnej cesty v Žiline napísal kolegyni správu, v ktorej naznačil, že svoju šéfku plánuje zabiť.

„Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu,“ cituje obsah znepokojivej esemesky Korzár.

Hrozivý opis vraždy

Onedlho prišla zdravotníčke ďalšia správa s ešte desivejším textom: „Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?“

Spolupracovníci vraj u obvineného videli zbraň v zamestnaní a tiež sa vyhrážal, že niekoho zabije.

Zvláštne správanie vraj trvalo už dlhšie. Svedkovia na súde uviedli, že lekár býval nervózny, nepokojný, zle znášal kritiku a hovoril o samovražde.

