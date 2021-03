Zdroj: YouTube.com/Dominik Kopec Robo Mikla v otvorenom rozhovore: Pred "kariérou" pornoherca ho zachránila mama V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom. 28. marec 2021 Magazín

Kto by si nepamätal kontroverzného búrliváka Roba Miklu, ktorý si v prvej sérii Slovensko hľadá Superstar získal najmä ženské publikum drsnou vizážou a príťažlivým chrapľákom! Robo nám v otvorenom rozhovore porozprával o ťažkých chvíľach vo svojom živote, ale aj o tom, čomu sa venuje dnes a aké má plány.

Pred pornom ho zachránila mama

Spevácku kariéru odštartoval Robo v Superstar. Dovtedy bolo pre neho spievanie iba akýmsi hobby. „Na kasting ma prihlásila mama. Dovtedy som chodil po kadejakých konkurzoch, od hereckých rolí až po porno a podobné šialenstvá. Mame som najskôr povedal, že do takej komerčnej sra*ky (Superstar, pozn. red.) nepôjdem,“ spomína spevák. „Mama mi ale povedala, že ak tam nepôjde, už mi nedá ani korunu na tie moje šialené výlety a iné kastingy. Tak som išiel,“ dodal.

Súťaž v Robovom živote odštartovala sériu pozitívnych udalostí, no napriek tomu jeho ďalší osud nebol ľahký. Otvorene priznal ťažké fázy vo svojom živote, kedy podľahol alkoholu, a dokonca si neraz myslel, že zomrie. „Bol som zaťažený na chľast a pekné baby. A Pán Boh sa rozhodol, že ma prostredníctvom peknej baby zbaví chľastu,“ priznáva spevák.

Po 13 rokov sa mu podarilo skoncovať s alkoholom a dnes je už 8 rokov čistý.

Pokus o samovraždu

Žiaľ, alkohol nebol jediným „diablom“ v Robovom živote. Už vo veľmi mladom veku prežil zážitok, ktorý ho dostal na hranicu života a smrti. „Moja prvá samovražda bola o tom, že bolo na mňa strašne veľa informácií. Tak som v 16 rokoch zožral 90 tabletiek sedatíva, lebo som fakt mal pocit, že ja v tomto chaose nechcem žiť,“ priznal spevák.

Pokus o samovraždu prežil. Neskôr si naplno uvedomil, že zomrieť nechce. „Prišiel som na to, že musím niečo robiť. Musím nájsť to, načo som tu a musím sa nejakým spôsobom pokúšať to naplniť. Lebo je mi jasná jedna vec, že ináč budem nešťastný,“ hovorí dnes spevák.

„Keď žiješ v tejto dobe krivých zrkadiel a nemáš šancu sa dostať k tomu správnemu na prvý ťah, aj tak stále hľadaj cesty,“ dodal s tým, že hľadanie a premýšľanie je práve to, vďaka čomu teraz zažíva obdobie najväčšieho kľudu.

Robov osud nebol ľahký. Neraz to chcel vzdať, no stále je tu a druhú šancu sa rozhodol využiť naplno. Dnes má nádej a plány v osobnom aj profesijnom živote. Pozrite si VIDEO rozhovor a dozviete sa viac.

