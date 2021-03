Zdroj: Instagram.com/92xniki Nicol sa prekorčuľovala až do profi ženskej KHL v Rusku: Vždy som mala jasný cieľ! V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom. 7. marec 2021 Magazín

Hokej Nicol Čupkovej učaroval už ako štvorročnej. Dnes hrá v ruskom profesionálnom tíme v ženskej KHL a reprezentuje Slovensko v ľadovom hokeji.

Z Michaloviec do Ruska

Od momentu, kedy po prvýkrát chytila do ruky hokejku, ju už nepustila. Začínala v Michalovciach, v 13 rokoch sa dostala do reprezentácie na prípravné zápasy, hosťovala v ženských tímoch v Prešove a Poprade a v 15 rokoch sa dostala do Slovana Bratislava, kde sa dostala do ženskej reprezentácie. Osudovým sa jej ale stal prípravný zápas v Kanade, kde si ju všimol ruský hokejový tréner.

Nicol sa neskôr dostala do Agidel Ufa, kde pôsobí dodnes. „Vždy som mala jasný cieľ. Odmalička som vedela, že chcem ísť do Ruska a robila som pre to všetko,“ hovorí mladá hokejistka.

Jej odhodlanie na ceste za vytúženým snom nenarušilo ani to, že jej v škole učitelia nevychádzali v ústrety a neodradilo ju dokonca ani to, že nevedela po rusky. Vytrvala a verila si. Dnes boduje na ľade a Slovensku robí vo svete dobré meno.

O zážitkoch zo svojej hokejovej kariéry nám Nicol porozprávala vo VIDEO rozhovore (pod článkom).

