14. marec 2021 Milan Hanzel Magazín Lifestyle Spevák napísal knihu o ťažkých začiatkoch kapely: Už sme predali prvú VÁRKU! V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom.

Nitrianska skupina Kýbel Mačiek je pomerne krátko na hudobnej scéne, no už sa môžu pochváliť autobiografiou. Postaral sa o to ich spevák a basgitarista v jednej osobe, Tomáš Billik.

Ako vznikala

„Počas pôsobenia skupiny sme začali písať blogy a nazbieral sa slušný materiál,“ prezradil frontman kapely Tomáš. „Písali sme o tom, čo sme zažili. Aký bol niektorý z koncertov a postupne som išiel do minulosti. Napríklad o tom, ako sme vznikli,“ dodal spevák skupiny Kýbel Mačiek. Po zozbieraní napísaného materiálu prišiel nápad na vlastnú knihu.

„Následne sme to dali dokopy, pridali fotky a ilustrácie. Kamarátka nám to pomohla "zalomiť“ a išli sme do tlačiarní za vlastné peniaze. Takto to môže urobiť hocikto," poznamenal Tomáš Billik. Kniha nesie názov: Kýbel Mačiek 5 rokov Buranrollu.

„Je to fajn mať sondu z toho, čo sme spolu prežili, taká kronika. Kvalita je rôznorodá, preto to nie je jednoliata kniha,“ netají sa Tomáš z kapely Kýbel Mačiek.

Kniha je určená pre každého čitateľa, no hlavne si prídu na svoje začínajúci hudobníci, pretože sa dozvedia o začiatkoch mladej kapely. Takisto o neľahkých začiatkoch a pretĺkaní sa v hudobnom svete s vlastnou tvorbou.

O písaní autobiografie, ale aj o cestovaní Tomáš porozprával vo VIDEO rozhovore (pod článkom).

