Zdroj: Facebook.com/Lesoochranárske zoskupenie VLK Záchrana prirodzených lesov je náročná. Vďaka ľuďom ako Viliam zostávajú hrdo stáť V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom. 21. marec 2021 Magazín

21. marec 2021 Magazín Záchrana prirodzených lesov je náročná. Vďaka ľuďom ako Viliam zostávajú hrdo stáť V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom.

Viliam Bartuš zastupuje Lesoochranárske zoskupenie VLK, kde pôsobí ako náčelník kmeňa VLK Východné Karpaty. Zámerom VLKa je je zachovanie prirodzených lesov, a aby aspoň 10 % krajiny Slovenska bolo chránených, aby sa na týchto územiach nachádzali lesy, v ktorých sa nerúbe, neťaží a nepoľuje.

Zachraňujú lesy

Všetko to začalo úprimným záujmom o životné prostredie, práva ľudské aj prírodné. Dnes chráni lesy a môže sa spolu s kolegami pochváliť úžasnými úspechmi. „Prvé úspechy trvali dlho. Taký najviditeľnejší bol v tom, že sme dosiahli vyhlásenie štátnej rezervácie v okrese Snina nad obcou Osadné, kde bola rezervácia Udava. Pôvodne zaberala iba približne 50 hektárov a zvyšky pralesu mali byť vyrúbané. Navrhli sme, aby bola rezervácia rozšírená na 400 hektárov,“ spomína Viliam s tým, že nakoniec boli úspešní a štát územie vyhlásil za rezerváciu. Celý proces trval dlhých 5 rokov.

Proces nebol len zdĺhavý, ale aj náročný na výdrž. „Človek si povie, že no dobre, teraz 5 rokov bojovať za niečo a čakať, potom ďalších 5 rokov za niečo drobné, čo som opísal tromi vetami… Človeka nemôže zlomiť to, že to trvá dlho. Dobré veci sa skrátka robia dlho,“ hovorí Viliam.

Práca VLKa vôbec nie je jednoduchá, no napriek tomu sú tu vytrvalí ľudia, ktorým záleží aj na budúcnosti ďalších generácií. „My nie sme tí, čo rozhodujú. My tlačíme na tých, čo majú rozhodovaciu právomoc, aby niečo urobili,“ vysvetľuje Viliam.

Vďaka ľuďom ako je Viliam zostávajú vzácne lesy na Slovensku stáť a my si môžeme užívať benefity pôvodných lesov. „Pokiaľ nebudeme lesy rúbať alebo v nich stavať cesty, tie lesy budú zadržiavať vodu v krajine určite lepšie ako lesy, ktoré obhospodarujeme,“ dodal Viliam s tým, že si vie predstaviť, že by boli chránené územia prístupné aj turistom.

O splnených snoch VLKa a o tom, ako sa dokážu vysporiadať s tým, keď nejaký les nezachránia a čo všetko sú ochotní urobiť pre lesy, sa dozviete vo VIDEO rozhovore (na konci článku).

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk