27. apríl 2021 Správy Zo Slovenska
Rodičia a žiaci už nebudú potrebovať do školy TEST: Podmienkou je farba okresu

Rodičia a žiaci sa nebudú musieť v školách preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Ide o okresy, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania, teda všetky okresy okrem čiernych.

V súčasnosti nie je čierny ani jeden okres. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Výnimky zo zákazu vychádzania

Vláda SR s účinnosťou od 29. apríla zaradila medzi výnimky zo zákazu vychádzania po novom aj cestu do školy a do školského zariadenia a cestu späť pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy, poslucháča jazykovej školy, výnimku na cestu do vysokej školy na účel prijímacieho konania a cestu späť a výnimku na cestu na účel sprevádzania vyššie uvedeného dieťaťa, žiaka alebo poslucháča a na cestu späť.

„Pokiaľ ide o okresy, ktoré sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania (čierne okresy), budú naďalej platiť doterajšie pravidlá,“ uviedol rezort školstva.

Napríklad výnimka na cestu dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia a cestu späť, len pod podmienkou, že sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu nie starším ako sedem dní.

Rovnako to bude platiť aj v prípade, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo 14 dní po druhej dávke či ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynuli štyri týždne po prvej dávke.

Výnimkou je tiež to, ak bol zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a uplynulo 14 dní po prvej dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní či to, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Koniec testovania?

„Postupne so zlepšením epidemiologickej situácie prichádzajú návrhy na upustenie od pravidelného testovania, keďže prioritou by malo byť očkovanie. Oceňujem, že odborníci uznali, že sa dlhodobo snažíme vytvoriť na školách bezpečné prostredie, čo sa nám aj darí,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Školy podľa jeho slov fungujú a postupujú veľmi zodpovedne, dodržiavajú hygienické opatrenia a školský semafor, ktorý fungoval veľmi dobre aj v minulosti, a ukázalo sa, že máme ešte nižšiu pozitivitu žiakov, než predpokladal Úrad verejného zdravotníctva SR.

„Testovanie by podľa aktuálnych informácií malo ostať v tomto režime iba v čiernych okresoch a v ostatných okresoch by malo prebehnúť iba v prípade potreby v intervenčnej forme,“ dodal šéf rezortu školstva.

Rezort školstva dodal, že cieľom ministerstva je vytvárať bezpečné prostredie na školách. Zároveň tvrdí, že preto zaviedli do praxe výstražný systém v školách.

„V súčasnosti hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast Elena Prokopová spolu s tímom odborníkov na ministerstve školstva koncipuje takzvanú intervenčnú stratégiu testovania. V skratke to znamená, že sa bude testovať tam, kde vznikne problém. Pôjde teda o cielené testovanie,“ dodal rezort školstva.

Táto snaha má v maximálnej možnej miere umožniť sa vyhnúť plošnému zatváraniu škôl.

