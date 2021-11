Zdroj: Instagram.com/petosagan Sagan ĽUTUJE incident z Monaka a odhalil fakty z osudnej noci: Ako to bolo NAOZAJ? Absolútny šok! Tak sa dá nazvať informácia z francúzskych médií o tom, že slovenský cyklista Peter Sagan v apríli napadol v Monaku policajta a bol opitý. Čo sa skutočne stalo? 22. november 2021 han Šport

22. november 2021 han Šport Sagan ĽUTUJE incident z Monaka a odhalil fakty z osudnej noci: Ako to bolo NAOZAJ? Absolútny šok! Tak sa dá nazvať informácia z francúzskych médií o tom, že slovenský cyklista Peter Sagan v apríli napadol v Monaku policajta a bol opitý. Čo sa skutočne stalo?

Najprv o šokujúcej správe informoval francúzsky portál val-martin.com. V danom médiu sa spomína to, že mal žilinský rodák počas nočného zákazu vychádzania napadnúť a zraniť monackého policajta. Dokonca mal byť aj opitý.

Spolu s bratom

Trojnásobný majster sveta však napokon všetko uviedol na správnu mieru. Teda, tak uvádza v článku s jeho vyjadrením známy cyklistický web cyclingnews.com. „Bol som v byte svojej bývalej manželky, aby som uložil spať svojho syna. Dal som si pár pohárov vína a potom som sa vrátil do svojho bytu, aj keď bol nočný zákaz vychádzania. Potreboval som ísť domov, pretože je to moja adresa pre antidopingové kontroly,“ povedal Sagan pre spomínanú webovú stránku.

Nie auto, ale kolobežka

Prvotné správy hovorili o tom, že bratov Saganovcov zastavili policajti na aute. To však Peter vyvrátil tiež. „Tých 500 metrov medzi bytmi som prešiel na elektrokolobežke, ktorú šoféroval brat Juraj. Nešoféroval som a nesedel som v aute, a tak som sa nepodrobil skúške na alkohol. Ale polícia ma chcela vziať do nemocnice na test na drogy. Lenže som nerozumel, preto som sa nahneval a postrčil do policajta. Celý incident ma veľmi mrzí,“ dodal 31-ročný hviezdny cyklista.

„Bola to škaredá skúsenosť, ktorá ma prinútila hlboko premýšľať. Naozaj ma to mrzí a už sa nebude opakovať,“ napísal Sagan na sociálnej sieti.

A čo očkovanie?

Aj to zohralo úlohu počas spomínanej noci. Právnici totiž spomenuli, že sa mal Sagan báť očkovania. Žilinčan je však kompletne zaočkovaný a vo februári prekonal koronavírus. A čo sa týka vakcín, nie je proti nim.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk