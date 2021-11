7 Galéria Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Matovič podmieňuje zníženie DPH reštauráciám: Dajte krčah vody k jedlu grátis! Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil návrhy v rámci reštauračného balíka zmien. Čoho sa týkajú? 22. november 2021 Zo Slovenska

Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre služby reštaurácií by mala predstavovať 10 %. Navrhuje to minister financií Igor Matovič (OĽANO) v rámci ďalšej časti daňovo-odvodovej reformy, ktorú predstavil v pondelok.

DPH na služby reštaurácií by podľa návrhu v rámci reštauračného balíka zmien mala predstavovať 10 %. Podmienkou je však zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie z každého jedla za polovičnú cenu, ďalej eko menu, čo by znamenalo polovičnú porciu za trištvrte ceny. Pripustil, že existujú výnimky, kde je to zložité aplikovať. Automaticky ku každému jedlu by zároveň mal byť krčah vody grátis a zmeny majú nastať aj pri tringeltoch. Matovič vyčíslil, že toto opatrenie bez zohľadnenia dynamických vplyvov bude stáť 40 miliónov eur.

Tringelt by mal byť po novom súčasťou účtu, a to vo výške 9 % z celkovej sumy účtu bez DPH.

„Samozrejme, ak nie ste spokojní, tak predtým, ako vám čašník donesie účet, môžete požiadať o zrušenie tringeltu,“ dodal Matovič s tým, že by to malo vyvinúť tlak na kvalitu najmä v strediskách cestovného ruchu.

