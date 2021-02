Zdroj: TASR/AP Salóny pre psov sú ZATVORENÉ, zdravie zvierat TRPÍ! Kompetentní situáciu ignorujú Zanedbanie starostlivosti o srsť zvierat môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Napriek tomu salóny pre psov výnimku nedostali a úrady nekomunikujú. 20. február 2021 Zo Slovenska

20. február 2021 Zo Slovenska Salóny pre psov sú ZATVORENÉ, zdravie zvierat TRPÍ! Kompetentní situáciu ignorujú Zanedbanie starostlivosti o srsť zvierat môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Napriek tomu salóny pre psov výnimku nedostali a úrady nekomunikujú.

Epidemiologická situácia na Slovensku nie je dobrá, a aj preto si luxus ako otvorené kadernícke salóny či salóny pre psov podľa kompetentných dovoliť nemôžeme.

Pravdou ale je, že strihanie psa nie je iba skrášľovacou záležitosťou ako je to u ľudí. Zatvorením salónov trpia desiatky až stovky zvierat!

Nejde len o skrášľovanie!

Do redakcie sa nám ozvala bezradná majiteľka psieho salónu Lucia Muňáková, aby na problematiku upozornila. „Sú to už dva mesiace, čo máme opäť zavreté. Nik neberie ohľad na to, že strihanie psov nie je iba skrášľovaním zvieraťa, ale ide o jeho zdravotný stav,“ upozorňuje Lucia.

Mnohí majitelia psíkov majú doma plemená, ktoré si vyžadujú pravidelnú návštevu salóna.

Či už ide o strihanie psov, ktoré majú miesto srsti „vlasy“, alebo je to pravidelná údržba pazúrov či vačkov. Neodbornou manipuláciou doma by totiž psičkári mohli narobiť viac škody ako úžitku.

„Pokiaľ sa psy nestrihajú pravidelne, vytvoria sa im laicky povedané dredy, pokožka nedýcha a vznikajú zapálené miesta, kožné dermatitídy. Tie si potom vyžadujú veterinárnu liečbu, ktorá býva často dlhodobá a stáva sa až chronickou,“ upozorňuje doktorka veterinárneho lekárstva Dagmara Vavříková z veterinárnej kliniky PetVet.

„Ďalej je to aj zapálenie análnych vačkov, ktoré sa tiež vytláčajú v salónoch. Pokiaľ sa to nerobí pravidelne, zase hrozí zápal, ktorý je veľmi bolestivý a rieši sa v anestéze na viacerých sedeniach u veterinára. Pri nestrihaní drápkov sa môžu zalomiť priamo v nechtovom lôžku, ktoré sa môže následne zapáliť a psík sa lieči na antibiotikách niekoľko týždňov! Čiže moje stanovisko je také, že strihanie nie je len záležitosť vizáže, ale má aj zdravotný dopad na zvieratká,“ uviedla pre Dnes24.sk veterinárka Vavříková.

Postoju štátu nerozumejú

Názor, že v psích salónoch nejde len o povrchné skrášľovanie zvierat, zdieľa aj Ľubomír Kráľ, prezident Komory veterinárnych lekárov SR. „Určité služby poskytované v salónoch sú dôležité ako súčasť komplexnej starostlivosti o zdravie spoločenských zvierat, nie je však v kompetencii našej organizácie vyjadriť sa k zákazu otvorenia prevádzok,“ uviedol pre Dnes24.sk.

Lucia teda stále nerozumie, prečo by psie salóny nemohli byť otvorené. „V salónoch dokážeme maximálne minimalizovať riziko šírenia nákazy koronavírusom. Sme vybavení na to, aby sme dokázali dodržiavať všetky opatrenia a aj čas strávený s majiteľom zvieraťa by bol minimálny. Stačí ho priniesť pred dvere, kde si ho už prevezmeme,“ vysvetľuje majiteľa salóna.

Úrady mlčia

Žiaľ, tí, v ktorých kompetencii vyjadriť sa k veci je, mlčia. Ako majiteľka salónu Lucia dodala, nepomohla ani snaha skontaktovať sa s úradmi, od ktorých žiadali výnimku.

Napriek vysvetľovaniu náplne ich práce sa žiadnej odpovede nedočkali. A rovnako sme dopadli aj my. Úrad verejného zdravotníctva SR viac ako týždeň nereagoval na naše e-maily, ani telefonáty.

„Asociácia strihačov psov Slovenska zaslala niekoľko mailov na úrady (MZ SR, ÚVZ SR, Úrad vlády SR, ŠVaPS SR). Neodpovedali nám vôbec, odmlčali sa. Podľa vyhlášky otvorení nesmieme byť. Môžu byť otvorené veterinárne ambulancie a chovateľské potreby. Ale niektoré salóny sa informovali u seba v danom meste a činnosť im dovolili vykonávať. Vie mi teraz niekto povedať, ako je toto možné? Ja pracovať nesmiem, iné nemôžu a iné zas môžu. Kde je teda tá spravodlivosť pre všetkých?“ pýta sa frustrovaná majiteľka psieho salóna. A pýta sa zrejme oprávnene, keďže to nie je tak dávno, čo legislatíva priniesla zmenu, ktorou „zviera nie je vec“.

Tu by sa možno rada ministra zdravotníctva Mareka Krajčího adresovaná kaderníčkam hodila viac. Na tlačovke začiatkom februára totiž vyhlásil, že ak kaderníčka príde k zákazníkom domov, v podstate neporuší žiadne nariadenie. Vraj je to "v podstate to isté, ako keď k vám príde domov opravár.

Asociácia strihačov psov Slovenska zverejnila aj petíciu za povolenie činnosti salónov pre psov počas trvania opatrení proti COVID-19, ktorú podpísalo už takmer 4-tisíc ľudí.

