7. január 2022 Politika Šeliga sa vybral na Žilinkov úrad: Nech zruší cestu do Ruska, bude to výsmech pre obete! Žilinka sa plánuje v dňoch 11. až 13. januára v Rusku zúčastniť na oslavách 300. výročia vzniku ruskej prokuratúry.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal v záujme ochrany dobrej reprezentácie Slovenska a právneho štátu svoju plánovanú cestu do Ruska pri príležitosti osláv výročia vzniku ruskej prokuratúry zrušiť. V piatok to uviedol poslanec Národnej rady SR za stranu Za ľudí Juraj Šeliga.

Krajina, kde vraždia

Šeliga na Generálnej prokuratúre (GP) SR odovzdal oficiálny list aj zoznam občanov vtedajšieho Československa, ktorých medzi rokmi 1945 až 1960 vyviezli do sovietskych gulagov.

„To považujem za prvých minimálne 7419 dôvodov, prečo by generálny prokurátor mal zrušiť svoju cestu na oslavy výročia prokuratúry v Rusku. Bude to výsmech pre obete aj ich rodiny,“ poukázal Šeliga.

Podľa Šeligu sa Žilinka chystá na oslavy do krajiny, kde vraždia novinárov a viaceré zločiny nie sú vyšetrené. Pripomenul tiež, že generálny prokurátor Ruska je na sankčnom zozname EÚ, ktorý Slovensko rešpektuje.

„Slovenská prokuratúra je súčasťou tej európskej. Musíme držať jednu partnerskú líniu. Takéto stretávanie vrhá zlé svetlo na slovenskú prokuratúru aj Slovensko,“ skonštatoval Šeliga. Poslanec preto opakovane Žilinku vyzval, aby svoju cestu prehodnotil.

ODS a SNS

Mimoparlamentná strana ODS – Občianski demokrati Slovenska tiež vyzvala Žilinku, aby zrušil svoju cestu do Moskvy.

„Ak je podľa názoru pána Žilinku potrebná účasť slovenského zástupcu v rámci dobrej vôle a odbornej spolupráce, tak mu odporúčame v duchu obvyklých diplomatických postupov vyslať zástupcu z nižšej protokolárnej úrovne,“ uviedla.

Žilinka sa plánuje v dňoch 11. až 13. januára v Rusku zúčastniť na oslavách 300. výročia vzniku ruskej prokuratúry. Spolu s ním by tam mali byť aj zástupcovia 34 krajín a medzinárodných inštitúcií.

Podľa medializovaných informácií má byť však Žilinka jediným z hlavných predstaviteľov prokuratúry z krajín V4, ktorý sa zúčastní na oslavách v Moskve.

Mimoparlamentná SNS vyzýva poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu, aby nezasahoval do činnosti generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

SNS odmieta, aby poslanec kritizoval generálneho prokurátora, ktorý je nezávislý pri svojej činnosti, za návštevu štátu.

„Je zrejmé, že táto vláda je zaslepená a zbytočne sa poklonkuje Bruselu, ako aj iným západným štátom. Slovensko by malo robiť hrdú zahraničnú politiku, aby sme mali dobré vzťahy s východom aj západom,“ uviedla strana.

Zdroj: TASR