20. marec 2021 MI Zo zahraničia Škandál! Turistom aj diplomatom robia ANÁLNE TESTY na Covid-19 Ak prídete do tejto krajiny, môže sa vám stať, že pri povinnom teste na koronavírus si budete musieť stiahnuť nohavice. Vraj je to mimoriadne nepríjemné.

Portál Livescience prináša vyjadrenia z viacerých zdrojov, ktoré potvrdzujú, že Číňania to s análnymi testami na koronavírus myslia vážne.

Podstupovať ich musia niektorí cudzinci prichádzajúci do krajiny, zahraniční diplomati, ale aj domáci. Americké ministerstvo vnútra dokonca oficiálne protestovalo.

Dole gate!

Keď pred nedávnom dorazila na Slovensko správa o čínskych análnych testoch na koronavírus, mnohí si z toho robili žarty. Zrejme by ich prešiel smiech, keby sa teraz do Číny naozaj vybrali. Paličku do zadku môže dostať ktokoľvek a je to skutočne mimoriadne nepríjemný zážitok.

„Japonské úrady sa sťažovali, že niektorí japonskí občania sa po príchode do Číny museli podrobiť análnemu testu na Covid-19. Psychicky to bolo veľmi bolestné,“ píše Livescience s odvolaním sa na britskú BBC.

Rovnakú skúsenosť mali v Číne aj Američania, a to dokonca diplomati. Z celej záležitosti vznikol medzinárodný škandál. Washington sa podľa portálu oficiálne sťažoval priamo na čínskom ministerstve zahraničných vecí s tým, že na takýto zákrok voči svojim ľuďom nikdy nedal súhlas.

„Nie je známe, koľko cudzincov sa už muselo podrobiť análnym testom. Podľa informácií The New York Times to však po niektorých príletoch do krajiny vyžadujú mestá Peking a Šanghaj,“ informuje portál.

Má to zmysel?

Veľmi nepríjemnú skúsenosť s týmto druhom testovania si zažil aj nemenovaný muž, ktorý pricestoval do Číny z Austrálie a zdržiaval sa v povinnej hotelovej karanténe. „Análny test mu urobili zdravotné sestry a mal pri tom pocit, ako pri hnačke,“ uvádza portál.

Číňania však nešetria ani vlastných občanov. V januári sa podľa Livescience podrobila análnym testom viac ako tisícka študentov a učiteľov v pekingskej škole po tom, ako jeden 9-ročný chlapec zostal pozitívny.

Prečo to vlastne Číňania robia? Niektorí čínski lekári uvádzajú, že vírus Covid-19 sa udrží v stolici oveľa dlhšie ako v krku či v nose. Preto análne testy môžu podľa nich spoľahlivejšie odhaliť prenášačov vírusu, ktorí mali len mierny alebo úplne asymptomatický priebeh ochorenia.

Lenže na druhej strane stoja vedci, ktorí pripomínajú, že neexistuje dôkaz o prenose vírusu fekálnou cestou. „Ak niekomu vyjde análny test pozitívny a štandardný test z nosa negatívny, zrejme nebude veľmi infekčný,“ uvádza profesor Yang Zhanqiu z univerzity vo Wuhane.

