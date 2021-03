24 Galéria Zdroj: TASR/AP Štát vyfackal cestovky: Je zákaz dovoleniek kóšer a uvidia ľudia svoje peniaze? Ako so zakúpenými zájazdami počas najbližšieho obdobia? A čo individuálni cestovatelia? Dočkajú sa nejakej kompenzácie? 19. marec 2021 Eva Mikulová Magazín Cestovanie

19. marec 2021 Eva Mikulová Magazín Cestovanie Štát vyfackal cestovky: Je zákaz dovoleniek kóšer a uvidia ľudia svoje peniaze? Ako so zakúpenými zájazdami počas najbližšieho obdobia? A čo individuálni cestovatelia? Dočkajú sa nejakej kompenzácie?

Súvisí zákaz cestovania do zahraničia za účelom rekreácie aj s blížiacou sa Veľkou nocou? Oficiálne nám to nikto nepotvrdil, ale o tomto dôvode sa už verejne medzi „cestovkami“ rozpráva.

V hodine dvanástej

Práve cestovné kancelárie a agentúry sú jedny z najpostihnu­tejších segmentov počas už rok trvajúcej pandémie. Tento zákaz je pre nich len ďalším, a možno posledným, klincom do rakvy.

Mnohé cestovky mali na nasledujúce týždne už vypredané zájazdy a klienti už počítali dni do zaslúženej dovolenky. Vybavili si voľno v práci.

Cestovné kancelárie vyplatili zálohy za ubytovanie a letenky, keďže ľudia, ktorí si zakúpili zájazdy už napríklad vlani a pre pandémiu sa necestovalo, dostali náhradné vouchery.

Cestovné kancelárie nikto vopred nevaroval, že sa blíži čosi ako úplná stopka. Paradoxne, na jeseň a v zime, keď pandémia doslova nabrala na sile, sa „veselo“ cestovalo a štát udelil takmer 9-tisíc výnimiek na karanténu po príchode zo zahraničia. Takmer polroka po tom, z čista jasna, argumentuje tým, aby sem dovolenkári neprivliekli nové mutácie.

Situácia sa však zmenila doslova zo dňa na deň. Vláda zákaz vycestovať do zahraničia za účelom dovolenky (rekreácie) vyhlásila v stredu 17. marca a platiť začne už od tejto soboty 20. marca. Ako inak, pod hrozbou pokút a policajtov aj na letiskách, ktorí vám neumožnia opustiť krajinu. O tom, či je vôbec takýto zásah do slobody pohybu aj v súlade s Ústavou, sme písali TU.

Prekážky v podnikaní

„Pre nás znamená zákaz vykonávania podnikateľskej činnosti a komplikácie, ktoré boli spôsobené nielen nám, ale aj našim klientom, ktorí majú zakúpené letenky, zarezervované hotely a nemôžu vycestovať do krajín, kde je bezpečnejšie ako na Slovensku, dodržiavajú sa všetky bezpečnostné opatrenia a všetko je pod prísnou kontrolou,“ povedala nám majiteľka cestovnej kancelárie Orbis AH Alena Hrehušová. Špecializuje sa na Nemecko a Maldivy.

„Nikde nie je spomenuté ani napísané, ako sa bude tento závažný problém riešiť, kto to zaplatí nám, klientom a dokedy budeme podnikať a žiť v takejto neistote a zákaze robiť našu prácu, ktorá je pre nás živobytím. Je to veľmi frustrujúce a stresujúce pre nás CK a aj našich klientov,“ dodáva.

Odškodnenie od štátu

Podnikatelia pôsobiaci v cestovnom ruchu sú znechutení a netrpezlivo čakajú, čo bude ďalej a ako sa k ich oprávneným požiadavkám postaví štát.

„Tieto obmedzenia sú vážnou prekážkou v našom podnikaní. My robíme pre bezpečnosť našich klientov maximum. A takýto zákaz sa nám nezdá spravodlivý. Naši členovia ešte 2 – 3 týždne v tomto zákaze vydržia, ale tak ako vláda navrhuje, že by zákaz platil až do 28. apríla, je príliš. Pre mnohých to bude likvidačné,“ povedal pre Dnes24 prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkeš.

„My žiadame od štátu adekvátne kompenzácie, ktoré však musia byť okamžité a nie zdĺhavé ako to bolo v predchádzajúcom období.“

Podľa jeho slov, rozumnejším riešením pri obmedzovaní ciest by bol napríklad zoznam odporúčaných, bezpečných krajín a nie radikálny zákaz rekreačného cestovania. „I keď momentálne je bezpečnejšie snáď všade,“ dodáva. Na odložené zájazdy z vlaňajška čaká vyše 70-tisíc dovolenkárov.

„Určite má štát kompenzovať vzniknuté škody týmto podnikateľským subjektom, spôsobené týmto zákazom. Je to prekážka v podnikaní,“ dopĺňa expert na ústavné právo a člen predsedníctva mimoparlamentnej politickej strany Dobrá voľba Peter Kresák.

Bude na nich štát myslieť?

Zväz cestovného ruchu (ZCR) toto obmedzenie hodnotí ako ďalšie opatrenie, ktorého cieľom je čo najrýchlejšie zlepšenie situácie na Slovensku.

„Je to ďalšie opatrenie, ktoré obmedzuje podnikanie a poskytovanie služieb cestovného ruchu. No ak má prispieť k tomu, aby sa vývoj počtu ochorení na Slovensku nezhoršoval, ale naopak, k zlepšeniu situácie, tak toto krátkodobé opatrenie rešpektujeme,“ skonštatoval Marek Harbuľák, prezident ZCR.

Zároveň však dodal, že vláda by následne nemala zabudnúť na to, že opatrenie sa dotýka okrem fyzickým osôb predovšetkým cestovných kancelárií a agentúr. Na tie by podľa prezidenta ZCR vládny kabinet mal myslieť pri kompenzáciách či iných nástrojoch pomoci.

Rezort dopravy podotkol, že vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií má v rámci ochrany spotrebiteľa riešiť Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podľa zákona o zájazdoch.

Individuálni cestovatelia majú smolu

Okrem organizovaných dovoleniek do zahraničia plánovalo vycestovať i mnoho ďalších individuálnych cestovateľov. Tí si tiež kúpili letenky, zabezpečili ubytovanie, a, žiaľ, o časť svojich finančných prostriedkov prídu.

Letecké spoločnosti im letenky refundovať nebudú. Pri ubytovaní to záleží na podmienkach zmluvy.

Žiadať podporu od štátu pre individuálnych turistov je zbytočné, pretože „pokiaľ ide o už zakúpené letenky a zájazdy do zahraničia, vláda SR nevstupuje do obchodných vzťahov medzi občanmi a cestovnými kanceláriami, resp. leteckými spoločnosťami – zájazdy môžu byť odložené podľa zákona o zájazdoch, vysporiadanie ostatných vzťahov je na dohode ich účastníkov, pripadne na zmluvných podmienkach,“ uvádza sa v stanovisku vlády.

Ak však cestovatelia majú odlietať z letísk mimo Slovenska, na dovolenku sa môžu dostať. Stačí len vycestovať na letisko medzi 1.00 a 5.00 hod. ráno, kedy zákaz vychádzania a s ním spojený aj zákaz cestovania neplatí.

