Skončite s opekačkami a začnite sa SPÁJAŤ, vyzýva Matovič: S akými stranami rokuje OĽANO?

Všetky strany, ktoré odmietajú politiku Smeru-SD a zároveň ako samostatné subjekty majú menšiu šancu dostať sa do parlamentu, by mali urobiť všetko pre spojenie. Na nedeľňajšom tlačovom brífingu to zdôraznil líder hnutia OĽANO Igor Matovič.

Poukázal pritom na hrozbu prepadnutia množstva hlasov tzv. demokratického spektra vo voľbách a zvýraznenia víťazstva Smeru Roberta Fica. Spájanie preto označil za verejný záujem.

„Verejný záujem v tomto prípade znamená, že sa teraz strany nebudú zaoberať ‚opekačkami‘, ale spájaním, ktoré ich dostane do parlamentu,“ vyhlásil Matovič smerom k Demokratom, Aliancii či Jablku a ďalším stranám.

Avizoval, že i v prípade OĽANO dôjde pred voľbami k spojeniu. „Rokujeme s Kresťanskou úniou, hnutím NOVA i stranou Za ľudí,“ dodal.

