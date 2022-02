Zdroj: TASR/AP Slová analytika: Slovensko je ZÁVISLÉ od ruského plynu! Vystačil by nám skvapalnený? Konflikt na Ukrajine nadobúda reálne kontúry, pričom negatívne vplyvy bude mať aj na Slovensko. 22. február 2022 Zo Slovenska

22. február 2022 Zo Slovenska Slová analytika: Slovensko je ZÁVISLÉ od ruského plynu! Vystačil by nám skvapalnený? Konflikt na Ukrajine nadobúda reálne kontúry, pričom negatívne vplyvy bude mať aj na Slovensko.

Zdroj: TASR/AP

Z pohľadu slovenského zahraničného obchodu Rusko ani Ukrajina netvoria významný podiel na jeho celkovej výkonnosti, dôležitá je však štruktúra.

Dve tretiny ropy a príbuzných produktov dováža Slovensko z Ruska a pri plyne tento ruský podiel na importe presahoval podľa dát z roku 2020 aj 90 %.

Prípadné zastavenie ekonomickej spolupráce by tak Slovensku mohlo spôsobiť problémy s dodávkami plynu, ropy či jadrového paliva. Upozornil na to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák s tým, že ani prípadná pomoc v podobe skvapalneného plynu by Európe nestačila.

Aké sú možnosti?

Analytik spresnil, že na globálnej úrovni sa diskutuje o prípadnej pomoci Európe z iných častí sveta napríklad dovozom skvapalneného plynu. „Potreby starého kontinentu by zďaleka neboli úplne naplnené. Súčasná energetická kríza by sa tak prehĺbila ešte viac a firmy by sa spolu so spotrebiteľmi stretali s ďalšími problémami, keďže cena energií by opäť rástla,“ myslí si Horňák.

Ak poklesnú dodávky plynu o 10 % bez náhrady, v prípade Slovenska by to znamenalo zníženie pridanej hodnoty zhruba o 1,6 %, čo je najvyšší pokles spomedzi skúmaných krajín. Nasledovali by Rakúsko a Portugalsko. „Ukázalo sa, že 10-percentné zníženie dodávok plynu by znížilo vytvorenú pridanú hodnotu v eurozóne o asi 0,7 % (ak by nedošlo k jeho nahradeniu iným zdrojom),“ ilustroval analytik.

Vplyv konfliktu

Horňák okrem nedostatku plynu zdôraznil aj ďalšie ekonomické rozmery konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Najvýznamnejšou rovinou je podľa neho tá politická, ktorá by v prípade destabilizácie východnej Európy mala vplyv napríklad na rozhodovanie zahraničných investorov. Vplyv na Slovensko bude mať konflikt aj cez dodávateľské siete a prepojenosť firiem.

„Je tiež možné, že prípadný vojenský konflikt na Ukrajine by priniesol aj vyšší tlak na verejné financie, a to nielen prostredníctvom vyšších nákladov na obranu (napríklad výraznejšia ochrana hraníc), ale aj prostredníctvom výdavkov na humanitárne účely, keď by sa na slovenské územie mohlo dostať veľké množstvo azylantov,“ dodal analytik.

V neposlednom rade podľa neho príde k intenzívnejším debatám o energetickej sebestačnosti Európy. „Nech už tento konflikt dopadne akokoľvek, Európska únia bude oveľa viac pracovať na zabezpečení alternatívnych dodávok energií a hľadaní spôsobov, ako to dosiahnuť hoc aj v dlhšom horizonte. Procesy prechodu na zelené technológie tak budú výrazne zrýchľovať,“ uzavrel analytik.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR