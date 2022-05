19 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slováci zvládli ďalší zápas: Zdolali aj Talianov a POSTUP majú vo vlastných rukách Bol to boj až do posledných minút, no slovenskí hokejisti si na šampionáte opäť vypočuli štátnu hymnu. Zápas proti Taliansku dotiahli do úspešného konca. 21. máj 2022 Hokej

21. máj 2022 Hokej Slováci zvládli ďalší zápas: Zdolali aj Talianov a POSTUP majú vo vlastných rukách Bol to boj až do posledných minút, no slovenskí hokejisti si na šampionáte opäť vypočuli štátnu hymnu. Zápas proti Taliansku dotiahli do úspešného konca.

19 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v sobotňajšom zápase základnej A-skupiny MS vo Fínsku nad Talianskom 3:1 a postup do štvrťfinále majú vo svojich rukách.

Rozhodne sa o ňom v záverečnom stretnutí, v ktorom sa zverenci trénera Craiga Ramsayho stretnú po dvoch dvoch voľna v utorok o 15.20 h s Dánskom.

Oba tímy majú na konte po deväť bodov, no severania majú k dobru pondelkový (19.20) duel s obhajcami trofeje z Kanady.

Slováci boli proti Taliansku v úvode aktívnejší a v prvej tretine svoju prevahu vyjadrili dvoma gólmi z hokejok Michala Krištofa a mladíka Adama Sýkoru. Ten sa stal vo veku 17 rokov a 254 dní najmladším strelcom Slovenska na MS.

Vzácny suvenír

Celkovo je najmladší strelec národného tímu Juraj Slafkovský, ktorý mu prihral a po góle priniesol aj na striedačku puk. Vlani vo veku 17 rokov a 22 dní rozhodol o výhre v príprave nad Lotyšskom 1:0 pp. V druhej tretine gól nepadol. V tretej využili Taliani presilovku a duel zdramatizovali, no Alex Tamáši odpovedal taktiež v početnej výhode a upravil na 3:1.

Taliani sú s jedným bodom na predposlednom mieste tabuľky a v záverečnom zápase v pondelok o 15.20 h s Kazachstanom sa rozhodne o zostupujúcom z A-skupiny.

Alex Tamáši, strelec tretieho gólu SR: „Dúfal som, že mi to tam padne. Už predtým som mal šance, teraz to tam prepadlo a som veľmi rád. Dôležité bolo hrať na puku, u nich v pásme, veľa korčuľovať a nepustiť ich k ničomu. Včera i dnes to boli náročné zápasy, treba si dobre oddýchnuť a pripraviť sa na Dánov.“

A-skupina (Helsinki):

Taliansko – Slovensko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Góly: 45. Trivellato (S. Kostner) – 11. Krištof (Tatar, Slafkovský), 20. Sýkora (Slafkovský, Tatar), 50. Tamáši (Ivan, Lantoši). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Rohatsch (Nem.) – Constantineau (Fr.), Zunde (Lot.), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3442 divákov.

Taliansko: Bernard – di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger – Petan, S. Kostner, Sanna – Frigo, Mantenuto, McNally – Frank, D. Kostner, Hannoun – Insam, Traversa, Deluca – Mantinger

Slovensko: Húska – Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandič – Tatar, Krištof, Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

19 Galéria

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: TASR